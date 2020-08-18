Borçlulukta diğer ülkelerden çok daha iyiyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin hanehalkı ve kamu borçluluğu konusunda birçok ülkeye göre çok daha iyi durumda olduğunu söyledi. Twitterdan açıklama yapan Albayrak, "Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır" dedi.Ekonomi ve kriz yönetimi konusunda sabıkası kabarık olup Türkiye'ye karanlık günler yaşatanların, bugün 'borçluluk' üzerinden ortaya koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izlediğine dikkat çeken Albayrak, "Türkiye'de hanehalkı borçluluğunda kişi başına düşen borç miktarı 1.291 dolardır. Gelişmekte olan ülkelerde 26.680 dolar olan bu rakam; 6.271 dolar olan dünya ortalamasının çok altındadır. Kamu borçluluğunda ise Türkiye'nin rakamları dünya ortalamasının üçte biridir" diye konuştu.