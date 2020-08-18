Gümüş fiyatları ne kadar? 18 Ağustos 2020 Salı emtia piyasası gram gümüş fiyatları

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ne kadar? 18 Ağustos 2020 Salı emtia piyasası gram gümüş fiyatları

tüm dünyada yükseliş trendini sürdürüyor. Altından sonra ikinci değerli maden olan gümüş, yukarı yönlü hareketi ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. Corona virüsü salgınının erken dönemlerinde altın fiyatları, güvenli liman alımları ile hızlı bir yükselişe geçmişti. Altının yanı sıra, salgının getirdiği endişeler ile gümüş alış satış işlemleri de arttı. Peki, gümüş fiyatları bugün ne kadar? İşte, başta gram gümüş fiyatı olmak üzere, TL bazında güncel durum...

Giriş Tarihi: 18.8.2020 07:37 Son Güncelleme: 18.8.2020 07:37 ABONE OL
Gümüş fiyatları ne kadar? 18 Ağustos emtia piyasası gram gümüş fiyatları

Altından sonra en çok rağbet gören maden gümüş olarak piyasalarda alınıp satılıyor. Bu nedenle de altın ile birlikte güncel / canlı da araştırılıyor. Peki, Ağustos ayının ortasında, gümüş fiyatları nasıl seyrediyor? Bu başlık altında, TL bazında gram gümüş fiyatı ve diğer türdeki gümüş fiyatları yer alıyor. İşte, 18 Ağustos itibariyle gümüş alış ve satış fiyatları...

HAFTANIN İLK İŞLEM GÜNÜNDE GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş yüzde 3.68 artışla Pazartesi gününe başladı.

Gümüş fiyatları ne kadar? 18 Ağustos emtia piyasası gram gümüş fiyatları

18 AĞUSTOS GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş, 18 Ağustos gününe dalgalı başlarken, gece 01:00 sularında yaklaşık 3,5 TL'lik bir düşüş ile 6.506 TL'yi gördü.

İL İŞLEM GÜNÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan analistler, piyasayı şöyle yorumladı:

"Tepki alımlarının da etkisiyle toparlanma yönünde hareket eden sarı maden, 1,944 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki haftaya kıyasla yüzde 4.4 kayıp yaşamış oldu.

Gümüş fiyatları ne kadar? 18 Ağustos emtia piyasası gram gümüş fiyatları

"Gümüş de altınla benzer şekilde sert satıcılı geçirdiği bir haftayı geride bıraktı ve 28.30 dolar/ons seviyesinden başladığı haftada 5 dolar/onsluk bir geri çekilme yaşadı; 23.44 dolar/onsla haftanın en düşük seviyesini kaydetti.

"Haftalık seans sonunda toparlanmaya çalışan beyaz maden, 26.44 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi ve önceki haftaya kıyasla yüzde 6.5 değer kaybıyla haftayı tamamladı.

"Gümüş ve altına kıyasla daha az kayıp yaşadığı bir haftayı geride bırakan platin, 964 dolar/ons seviyesinden başladığı haftalık seansı 942 dolar/ons seviyesinden tamamladı ve yüzde 2.2 kaybı hanesine yazmış oldu.

"Paladyum ise haftanın en çok değer kaybeden kıymetli madeni olurken, yukarı yönlü hareketi etme potansiyeline dair önemli bir sinyal vermiş oldu. Haftayı 2,128 dolar/onstan tamamlayan paladyum önceki haftaya kıyasla yüzde 1.6 değer kaybetti.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası, geçtiğimiz hafta volatilitesi yüksek kıymetli maden fiyatlarından nasibini alırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 5-6 dolar/onsla gerçekleşti.

"Borsa İstanbul'da toplamda 19,469 kg altın, 25,112 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."

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Gümüş fiyatları ne kadar? 18 Ağustos 2020 Salı emtia piyasası gram gümüş fiyatları
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