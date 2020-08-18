Gümüş fiyatları ne kadar? 18 Ağustos 2020 Salı emtia piyasası gram gümüş fiyatları

Altından sonra en çok rağbet gören maden gümüş olarak piyasalarda alınıp satılıyor. Bu nedenle de altın ile birlikte güncel / canlı gümüş fiyatları da araştırılıyor. Peki, Ağustos ayının ortasında, gümüş fiyatları nasıl seyrediyor? Bu başlık altında, TL bazında gram gümüş fiyatı ve diğer türdeki gümüş fiyatları yer alıyor. İşte, 18 Ağustos itibariyle gümüş alış ve satış fiyatları...
HAFTANIN İLK İŞLEM GÜNÜNDE GÜMÜŞ FİYATLARI
Gümüş yüzde 3.68 artışla Pazartesi gününe başladı.
18 AĞUSTOS GÜMÜŞ FİYATLARI
Gümüş, 18 Ağustos gününe dalgalı başlarken, gece 01:00 sularında yaklaşık 3,5 TL'lik bir düşüş ile gümüş fiyatları 6.506 TL'yi gördü.
İL İŞLEM GÜNÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan analistler, piyasayı şöyle yorumladı:
"Tepki alımlarının da etkisiyle toparlanma yönünde hareket eden sarı maden, 1,944 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki haftaya kıyasla yüzde 4.4 kayıp yaşamış oldu.
"Gümüş de altınla benzer şekilde sert satıcılı geçirdiği bir haftayı geride bıraktı ve 28.30 dolar/ons seviyesinden başladığı haftada 5 dolar/onsluk bir geri çekilme yaşadı; 23.44 dolar/onsla haftanın en düşük seviyesini kaydetti.
"Haftalık seans sonunda toparlanmaya çalışan beyaz maden, 26.44 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi ve önceki haftaya kıyasla yüzde 6.5 değer kaybıyla haftayı tamamladı.
"Gümüş ve altına kıyasla daha az kayıp yaşadığı bir haftayı geride bırakan platin, 964 dolar/ons seviyesinden başladığı haftalık seansı 942 dolar/ons seviyesinden tamamladı ve yüzde 2.2 kaybı hanesine yazmış oldu.
"Paladyum ise haftanın en çok değer kaybeden kıymetli madeni olurken, yukarı yönlü hareketi etme potansiyeline dair önemli bir sinyal vermiş oldu. Haftayı 2,128 dolar/onstan tamamlayan paladyum önceki haftaya kıyasla yüzde 1.6 değer kaybetti.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası, geçtiğimiz hafta volatilitesi yüksek kıymetli maden fiyatlarından nasibini alırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 5-6 dolar/onsla gerçekleşti.
"Borsa İstanbul'da toplamda 19,469 kg altın, 25,112 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."