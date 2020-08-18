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İngiliz devinde büyük kriz! Binlerce kişiyi işten çıkartacaklar

Corona virüs salgını sonrası İngiltere ekonomisinde işten çıkartma ve iflas haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak ingiliz perakende zinciri corona virüs salgınının yarattığı koşullar nedeniyle gelecek üç ay içerisinde toplam 7 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 11:47 Son Güncelleme: 18.8.2020 11:49 ABONE OL
İngiliz devinde büyük kriz! Binlerce kişiyi işten çıkartacaklar

İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden 'in 7 bin kişiyi işten çıkaracağı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yarattığı koşullar nedeniyle gelecek üç ay içerisinde toplam 7 bin kişinin işten çıkarılacağı kaydedildi.

İngiliz devinde büyük kriz! Binlerce kişiyi işten çıkartacaklar

Açıklamada şirketin internet üzerinde satışlarının iyi gitmesine rağmen mağaza satışlarının 2019 yılındaki seviyesinin çok altında olduğu belirtildi.

İngiliz devinde büyük kriz! Binlerce kişiyi işten çıkartacaklar

Şirket açıklamasında mağazaların yeniden açıldığı 15 Haziran tarihinden bu yana mağaza satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,9 azaldığı bildirildi.

İngiliz devinde büyük kriz! Binlerce kişiyi işten çıkartacaklar

Açıklamada, son 13 haftalık dönemde ise şirketin toplam gelirinin yüzde 38,5 azaldığı vurgulandı.İnternet üzerinden satışların arttığı belirtilen açıklamada, bu yılın başından bu yana 1,9 milyon yeni internet müşterisinin kazanıldığı kaydedildi.

İngiliz devinde büyük kriz! Binlerce kişiyi işten çıkartacaklar

Şirket halihazırda toplam 40 bin kişiye istihdam sağlıyor.

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İngiliz devinde büyük kriz! Binlerce kişiyi işten çıkartacaklar
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