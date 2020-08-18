Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları peş peşe geliyor! 18 Ağustos has altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

18 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatları son dönemde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Çeyrek altın bugün 775,50 TL'den alınırken 788,20 TL'den satılıyor. Özellikle dolar ve eurodan çok daha fazla birikim alanında düşünülen çeyrek altının yükselişi sürüyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.546,60

SATIŞ: 1.574,30