Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları peş peşe geliyor! 18 Ağustos has altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'dan peş peşe geliyor! 18 Ağustos has altın, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

Özellikle altının ONS fiyatının artmasıyla birlikte fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan bilgileri peş peşe geliyor. 18 Ağustos gram altın, fiyatları ne kadar oldu? ONS'un iki bin dolar baremine yaklaşması fiyatlardaki yükselişin nedeni olarak değerlendiriliyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğünlerin başlaması da altın piyasasını hareketlendirdi. İşte güncel, anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 18.8.2020 12:06 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları peş peşe geliyor! 18 Ağustos has altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta Rusya'nın corona virüs aşısını bulduğunu açıklamasının ardından altındaki sert yükseliş yerini sert düşüşe bırakmıştı. Geçen hafta rutin seyreden altın fiyatlarında dün öğleden sonradan itibaren artış söz konusu. Kapalıçarşı'dan gram ve çeyrek hakkındaki detaylı bilgiler peş peşe geliyor. Son dönemde fiyatlarının artmasıyla birlikte vatandaşın yeni gözdesi oldu.

SON DAKİKA HABERİ: BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın, çeyrek altın fiyatlarındaki artışın ardından düğünlerde nişanlarda takı olarak hediye edilen nesneler arasında yer alıyor. Gram altın bugün 476,35 TL'den alınırken 476,43 TL'den satılıyor.

Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları peş peşe geliyor! 18 Ağustos has altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

18 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek son dönemde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. bugün 775,50 TL'den alınırken 788,20 TL'den satılıyor. Özellikle dolar ve eurodan çok daha fazla birikim alanında düşünülen çeyrek altının yükselişi sürüyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.546,60

SATIŞ: 1.574,30

Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları peş peşe geliyor! 18 Ağustos has altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.059,36

SATIŞ: 3.120,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.170,00

SATIŞ: 3.218,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları peş peşe geliyor! 18 Ağustos has altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.186,20

SATIŞ: 3.258,80

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 431,99

SATIŞ: 448,68

ARKADAŞINA GÖNDER
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları peş peşe geliyor! 18 Ağustos has altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA