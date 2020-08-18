Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları peş peşe geliyor! 18 Ağustos has altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta Rusya'nın corona virüs aşısını bulduğunu açıklamasının ardından altındaki sert yükseliş yerini sert düşüşe bırakmıştı. Geçen hafta rutin seyreden altın fiyatlarında dün öğleden sonradan itibaren artış söz konusu. Kapalıçarşı'dan son dakika gram ve çeyrek altın fiyatları hakkındaki detaylı bilgiler peş peşe geliyor. Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasıyla birlikte vatandaşın yeni gözdesi gram altın oldu.
Gram altın, çeyrek altın fiyatlarındaki artışın ardından düğünlerde nişanlarda takı olarak hediye edilen nesneler arasında yer alıyor. Gram altın bugün 476,35 TL'den alınırken 476,43 TL'den satılıyor.
18 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın fiyatları son dönemde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Çeyrek altın bugün 775,50 TL'den alınırken 788,20 TL'den satılıyor. Özellikle dolar ve eurodan çok daha fazla birikim alanında düşünülen çeyrek altının yükselişi sürüyor.
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.546,60
SATIŞ: 1.574,30
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.059,36
SATIŞ: 3.120,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.170,00
SATIŞ: 3.218,00
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.186,20
SATIŞ: 3.258,80
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 431,99
SATIŞ: 448,68