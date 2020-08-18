Son Dakika Haberi: Gram altın fiyatları bugün ne kadar? Altının gramı düşecek mi, yükselecek mi?

18 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatları son dönemde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Çeyrek altın bugün 774,80 TL'den alınırken 788,10 TL'den satılıyor. Özellikle dolar ve eurodan çok daha fazla birikim alanında düşünülen çeyrek altının yükselişi sürüyor.

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