Son Dakika Haberi: Gram altın fiyatları bugün ne kadar? Altının gramı düşecek mi, yükselecek mi?

Altının gram fiyatı küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından son dakika olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dönemde hareketli grafik içerisinde bulunan altın, Geçtiğimiz hafta Rusya'nın corona virüs aşısını bulduğunu açıklamasının ardından düşüşe geçmişti. Kapalıçarşı'dan son dakika gram ve çeyrek altın fiyatları hakkındaki detaylı bilgiler peş peşe geliyor. Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasıyla birlikte vatandaşın yeni gözdesi gram altın oldu.
Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel fiyatları görüntüleyebilirsiniz
18 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın fiyatları son dönemde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Çeyrek altın bugün 774,80 TL'den alınırken 788,10 TL'den satılıyor. Özellikle dolar ve eurodan çok daha fazla birikim alanında düşünülen çeyrek altının yükselişi sürüyor.
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GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın, çeyrek altın fiyatlarındaki artışın ardından düğünlerde nişanlarda takı olarak hediye edilen nesneler arasında yer alıyor. Gram altın bugün 477,12 TL'den alınırken 477,18 TL'den satılıyor.