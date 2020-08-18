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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Gram altın fiyatları bugün ne kadar? Altının gramı düşecek mi, yükselecek mi?

Haberi: Gram bugün ne kadar? Altının gramı düşecek mi, yükselecek mi?

ile ilgili haberleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde hareketli bir grafik içerisinde bulunan altın, yatırımcısından birikimcisine herkesin yakın takibinde bulunuyor. Bu noktada, altının gidişatını da merak eden vatandaşlar ‘ fiyatları bugün ne kadar? Altının gramı düşecek mi, yükselecek mi?’ sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 18.8.2020 15:22 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Gram altın fiyatları bugün ne kadar? Altının gramı düşecek mi, yükselecek mi?

Altının gram fiyatı küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dönemde hareketli grafik içerisinde bulunan altın, Geçtiğimiz hafta Rusya'nın corona virüs aşısını bulduğunu açıklamasının ardından düşüşe geçmişti. Kapalıçarşı'dan son dakika gram ve çeyrek hakkındaki detaylı bilgiler peş peşe geliyor. Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasıyla birlikte vatandaşın yeni gözdesi oldu.

SON DAKİKA HABERİ: BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

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Son Dakika Haberi: Gram altın fiyatları bugün ne kadar? Altının gramı düşecek mi, yükselecek mi?

18 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek son dönemde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Çeyrek altın bugün 774,80 TL'den alınırken 788,10 TL'den satılıyor. Özellikle dolar ve eurodan çok daha fazla birikim alanında düşünülen çeyrek altının yükselişi sürüyor.

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Son Dakika Haberi: Gram altın fiyatları bugün ne kadar? Altının gramı düşecek mi, yükselecek mi?

GRAM ALTIN NE KADAR?

, çeyrek altın fiyatlarındaki artışın ardından düğünlerde nişanlarda takı olarak hediye edilen nesneler arasında yer alıyor. Gram altın bugün 477,12 TL'den alınırken 477,18 TL'den satılıyor.

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Son Dakika Haberi: Gram altın fiyatları bugün ne kadar? Altının gramı düşecek mi, yükselecek mi?
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