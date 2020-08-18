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Son Dakika: Milyonlarca emekli için ikinci ödemesi ile 625 TL ek kazanç! Emeklilere ne zaman?

Emekli ödemeleri ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca emekli vatandaşa 2020 yılında gerçekleştirilecek için de geri sayım başladı. Emekliler 2020 yılının üçüncü çeyreğine girmemizle birlikte emeklilere ikinci promosyon ödemesi ne zaman yatırılacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki en az üç yıl kalma Taha hadi veren emekleri için İkinci promosyon ödemesi ne zaman hangi tarihte yapılacak? İşte 2020 emekli promosyon ödemeleri hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.8.2020 01:32 ABONE OL
Son Dakika: Milyonlarca emekli için ikinci promosyon ödemesi ile 625 TL ek kazanç! Emeklilere ikinci promosyon ödemesi ne zaman?

Milyonlarca emekli ikinci ödemeleri hakkında bilgileri ve ödeme tarihini araştırıyor. Şubat ayında yapılan ödemenin ardından 2020 yılının sonuna yaklaşımımızla birlikte, bankalardan emekli maaşına ek emekliler için 'emeklilere ikinci promosyon ödemeleri ne zaman hangi gün yapılacak' sorusu merak konusu oldu. Peki, bankaların üç yıl taahhüt karşılığında sağladığı emeklilere ikinci promosyon Ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte 12 milyondan fazla emeklinin beklediği tarihi hakkında bilgiler...

HANGİ EMEKİLER PROMOSYON ALABİLİR?

Emekli aylığı bağlanan herkes seçtiği banka aracılığıyla promosyon ödemesi alabiliyor.

Son Dakika: Milyonlarca emekli için ikinci promosyon ödemesi ile 625 TL ek kazanç! Emeklilere ikinci promosyon ödemesi ne zaman?

2017'DE BAŞLAYAN EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTI NEDİR?

Emekliler istedikleri bankaya sadece '3 yıl maşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi gerekiyor. Bunun haricinde başka bir şart aranmıyor.

Son Dakika: Milyonlarca emekli için ikinci promosyon ödemesi ile 625 TL ek kazanç! Emeklilere ikinci promosyon ödemesi ne zaman?

İKİNCİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Emekli ödemeleri 2017 Şubat ayında hayata geçirildi. 3 yıl taahhüt süresi dolanlar istedikleri bankadan 3 yıl kalma taahhüdü ile ikinci promosyon ödemelerini alabilecek.

Son Dakika: Milyonlarca emekli için ikinci promosyon ödemesi ile 625 TL ek kazanç! Emeklilere ikinci promosyon ödemesi ne zaman?

2017'DEN SONRA PROMOSYON ALANLAR NE YAPACAK?

Onlar da 3 yıl bitince ikinci ödemeyi alacak. Örneğin; 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek.

Son Dakika: Milyonlarca emekli için ikinci promosyon ödemesi ile 625 TL ek kazanç! Emeklilere ikinci promosyon ödemesi ne zaman?

AYNI BANKADA KALMAK MECBURİ Mİ?

Taahhüt süresi sona eren emekliler, istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilir. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor.

Son Dakika: Milyonlarca emekli için ikinci promosyon ödemesi ile 625 TL ek kazanç! Emeklilere ikinci promosyon ödemesi ne zaman?

SÜRE BİTMEDEN BANKA DEĞİŞİR Mİ?

Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.

Son Dakika: Milyonlarca emekli için ikinci promosyon ödemesi ile 625 TL ek kazanç! Emeklilere ikinci promosyon ödemesi ne zaman?

MAAŞ ALINAN BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka seçilebiliyor.

Son Dakika: Milyonlarca emekli için ikinci promosyon ödemesi ile 625 TL ek kazanç! Emeklilere ikinci promosyon ödemesi ne zaman?

NE KADAR ÖDENECEK?

Emekli maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira alabiliyor. Kampanyalarla tutar artabiliyor.

Son Dakika: Milyonlarca emekli için ikinci promosyon ödemesi ile 625 TL ek kazanç! Emeklilere ikinci promosyon ödemesi ne zaman?

YENİ EMEKLİ OLAN NE YAPACAK?

Emeklilik başvurusu yapılırken maaş seçme imkanı var. Başvurunuzu yaparken tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz.

Son Dakika: Milyonlarca emekli için ikinci promosyon ödemesi ile 625 TL ek kazanç! Emeklilere ikinci promosyon ödemesi ne zaman?

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Son Dakika: Milyonlarca emekli için ikinci promosyon ödemesi ile 625 TL ek kazanç! Emeklilere ikinci promosyon ödemesi ne zaman?
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