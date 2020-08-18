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TOGG tasarımları 27 ülkesi ve 'den sonra 'da da tescillendi

'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tasarımları, 27 Avrupa Birliği () ülkesi ve ’den sonra ’da da tescillendi.

Giriş Tarihi: 18.8.2020 19:28 Son Güncelleme: 18.8.2020 19:34 ABONE OL
TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendiği bildirildi.

Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya'da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı." ifadeleri kullanıldı.

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TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi
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