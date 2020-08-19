Yüz binlerce turist akın etti! 4 ülke başı çekiyor..

'RUSLAR'DA PATLAMA OLDU'

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, her gün yoğun bir şekilde yabancı turistleri ağırladıklarını belirtti. Gelen yolcu rakamlarında bir artış beklediklerini de kaydeden Yılmaz, Rusya'nın geçen yılki rakamların yarısını şimdiden doldurduğunu söyledi. Sezonun bu yıl uzadığını kaydeden Yılmaz, "Tur operatörlerinden aldığımız bilgiler de bu yıl sezonun uzadığı yönünde. Kasım ayına kadar uzayacak diye tahmin ediyoruz. Rusya'dan hızlı bir başlangıç aldık ve bu Ruslar eylül ayı itibariyle pik yapacaktır. Rus yolcularda bir patlama oldu diyebiliriz" dedi.

Bir haftalık rakamları da paylaşan Bilgihan Yılmaz, 7 gün gibi kısa süre içinde Rusya, Ukrayna, Almanya ve İngiltere'den toplamda 180 binin üzerinde bir yolcu geldiğini bunun da ortalama günde 25 bin yolcu olduğunu söyledi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol ise alınan güvenlik önlemlerine vurgu yaptı. Yurt dışındaki birçok havalimanının çok tedbirleri davrandığını ancak içlerinde Türkiye'deki havalimanlarının daha hassas olduğunu da kaydeden Varol, "Türkiye alınan önlemler açısından en ileride. Uçaklarda da birtakım önlemler alınıyor, ama termal kamera uygulaması dünyada her havalimanında uygulanan bir şey değil. Biz çok hassas davranıyoruz" dedi.

Varol, ayrıca Rusların yeniden Antalya'ya gelmesiyle birlikte Antalya Havalimanı'nda dış hatlar 2 terminalini de açıp hizmete sunduklarını ve bu şekilde fiziki mesafeyi daha kolay uyguladıklarını ifade etti.