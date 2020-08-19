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Bakan Dönmez: 'Made In Türkiye' damgalı güneş panelleri üretim bandından iniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına bugün önemli adım atıldığını belirterek, "'Made In Türkiye' damgalı güneş panelleri dünyanın güneşini elektriğe çevirmek için üretim bandından iniyor" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 12:40 ABONE OL
Bakan Dönmez: 'Made In Türkiye' damgalı güneş panelleri üretim bandından iniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına bugün önemli adım atıldığını belirterek, "'Made In Türkiye' damgalı güneş panelleri dünyanın güneşini elektriğe çevirmek için üretim bandından iniyor" dedi.



Bakan Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına bugün önemli bir adım atıyoruz. 'Made In Türkiye' damgalı güneş panelleri dünyanın güneşini elektriğe çevirmek için üretim bandından iniyor. Yerli kaynak, yerli teknoloji, bağımsız enerji, güçlü Türkiye" dedi.

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Bakan Dönmez: 'Made In Türkiye' damgalı güneş panelleri üretim bandından iniyor
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