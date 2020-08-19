Doğalgaz Abonelik Ücreti Bedeli - Doğal gaz Abonelik Açma Başlatma Ücretleri Ne Kadar?

Doğalgaz abonelik başvurusu yaparken bağlantı sözleşmesinin imzalanmasının yanı sıra belli bir tutarı ödemeniz gerekmektedir. Bu tutar bir defaya mahsus olmak üzere ödenir ve tesisata göre farklılık gösterir. Özellikle ilk kez abonelik başvurusu yapacak olanlar doğalgaz abonelik ücreti ne kadar sorusuna cevap aramaktadır. Doğalgaz abonelik başlatma ücreti hakkında ayrıntılı bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte 2020 doğalgaz açtırma ücreti!

Doğalgaz Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Konut amaçlı kullanım ve konutlarla aynı binada bulunan konut harici kullanımlar için abone bağlantı bedeli, bağımsız bölümün ilk 200 m2' si için 656,70 TL +KDV, 200 m2' den büyük yerlerde ilave her 100 m2 için 570,50 TL +KDV tahsil edilir.

Kombi + Ocak

593,70 TL

Kombi + Doğalgaz Sobası + Ocak

1096,70 TL/adet

Doğalgaz Sobası + Ocak + Şofben

593,60 TL

Kombi 563,90 TL/adet

Doğalgaz Sobası

503 TL/konut

Merkezi Sistem

503 TL x BBS(Bağımsız Bölüm Sayısı)

Ocak

29,80 TL

Şofben

60,80 TL

Doğalgaz Aboneliği İçin Gerekli Evraklar

Abone sahibinin kimlik beyanı ve TC kimlik numarası

Doğalgaz açtırmak için müracaat eden kişinin; mülk sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise tapu fotokopisi. Ek olarak abonelik için mülk sahibinin onay vermiş olduğunu gösteren kira kontratı ve imzalı dilekçe fotokopisi.

Eğer binanızda daha önce doğal gaz bağlantı sözleşmesi yapılmışsa binada bulunan herhangi bir tüketim noktası istenir.