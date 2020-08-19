Gıda arzı ve güvenliği masaya yatırılıyor

Küresel salgın Kovid-19 ile birlikte tüm dünyada önemi daha çok ortaya çıkan tarım sektörünün geleceği de merak konusu oldu. Türkiye'de tarım sektöründe yapılan çalışmalar, belirlenen yol haritası, yeni yatırımlar gibi konuları masaya yatırmak için 'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi' bugün 11.00'da başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından, önümüzdeki 10 yılda Türkiye Tarımı'nın yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenleyeceği organizasyon, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla başlayacak. 'Gıda Arzı ve Güvenliği'nin masaya yatırılacağı etkinlikte, sektör temsilcilerinin katılacağı bir panel düzenlenirken, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya- Altı Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu bir sunum yapacak. Webinar'ın ana mesajını ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" sloganıyla başlattığı atıksız sofralar seferberliği oluşturacak. Webinara www.tarimormanzirvesi. com adresinden canlı olarak katılım mümkün olacak.Üç webinar'ın düzenleneceği organizasyonun ikincisi 26 Ağustos'ta, 'Sürdürülebilir Kalkınma, Kırsal Kalkınma ve Girişimcilik' başlığıyla gerçekleşecek. 2 Eylül'de, 'Katma değerli Üretim ve Geleceğin Tarım Uygulamaları' başlığıyla düzenlenecek etkinlik, 7 Eylül'de İzmir'de fiziki ortamda yapılacak zirve ile son bulacak.