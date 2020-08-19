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: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi fazi oranları ne kadar?

Günce vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi paketinin satışa sunulması ile birlikte, pek çok kişi paketten yararlanmak için başvuru gerçekleştirdi ve rekor katılım sağlandı. Kredi başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar sorgulama işlemlerini yaparken, diğer taraftan yeni kredi çekecek olan vatandaşlar kredi faiz oranlarını merak ediyor. Peki, güncel ? İşte Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti Bankası konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faiz oranları

Giriş Tarihi: 19.8.2020 10:29 ABONE OL
Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi fazi oranları ne kadar?

Bankaların vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu noktada kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarına ilgi gösteriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı." açıklamasında bulunurken, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3, bu yılın temmuz ayı ile geçen yılın temmuz ayı kıyaslandığında ise 387,5 büyüdü. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası, Akbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.87

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi fazi oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.87

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi fazi oranları ne kadar?

VAKIBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.18

Taşıt kredisi: 1.15

Sarıpanjur konut kredisi kampanyası: 0.99

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.85

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.31

Konut kredisi: 1.09

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi fazi oranları ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.39

Konut kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.39

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.96

Taşıt kredisi: 0.87

Ev kredisi: 0.87

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi fazi oranları ne kadar?

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.88

Taşıt kredisi: 1.16

Konut kredisi: 1.1

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi fazi oranları ne kadar?

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.87

Konut kredisi: 1.04

Taşıt kredisi: 1.04

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi fazi oranları ne kadar?

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.09

Standart konut kredisi: 1.27

Taşıt kredisi: 1.45

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Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi fazi oranları ne kadar?
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