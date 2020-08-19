Merkez Bankası’ndan iki kritik karar

Pandemi döneminde uygulanan genişleyici para politikası ile ekonomide toparlanma hedefine ulaşılmasıyla birlikte, ağustos ayının ilk haftasında normalleşme sürecine giren Merkez Bankası dün de önemli adımlar attı. Piyasaya verilen likiditenin fazlasını, sistemde bir açık olmadan geri çekmek için 2 haftadır para arzını azaltıp, fonlama maliyetini yükselten Merkez Bankası, yarınki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde iki kritik karar aldı. Merkez Bankası, Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü bildirdi.Banka ayrıca sıkılaştırma adımları çerçevesinde 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenledi. İhalenin vadesi 8 Eylül 2020 olarak belirlendi. İhalede faiz 11.92 oldu. Parasal sıkılaştırma adımlarıyla piyasadaki para arzı azaltılarak, enflasyona yol açacak talep artışının frenlenmesi amaçlanıyor. 5 Ağustos'ta para politikasında normalleşme sürecine giren Merkez Bankası, haftalık repo ihalelerini durdururken, piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitlerini de sıfırladı. Atılan adımlarla fonlama maliyeti yüzde 7.70'ten 9.17'ye yükselirken, bu oranın yüzde 11.25'e kadar çıkabileceği belirtiliyor.