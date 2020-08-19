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’ın oyunu “pes” dedirtti

'nin en büyük sanayi kuruluşu olarak gösterilen 'ın 'ya yolladığı verilere göre 2019 sonunda 8,7 milyar TL olan vadeli mevduat miktarı Haziran 2020 itibari ile 16 milyar TL'ye çıktı. Aynı dönemde mevduatı 1,1 milyar TL karşılığı dolar iken 6,2 milyar TL karşılığı dolara çıktı. Tüpraş bu dönemde 5,1 milyar TL'lik dolar aldı. Türkiye'nin ekonomide tarihi mücadele verdiği bir dönemde, bu kadar önemli bir sanayi kuruluşunun ihtiyacının ötesinde dolar mevduatı yatırımı yapması "pes" dedirtti.

Giriş Tarihi: 19.8.2020 11:54 Son Güncelleme: 19.8.2020 12:09 ABONE OL
TÜPRAŞ’ın dolar oyunu “pes” dedirtti

'nin en büyük sanayi kuruluşu olarak gösterilen 'ın oyunu "pes" dedirtti. Türkiye'nin ekonomide tarihi mücadele verdiği bir dönemde, bu kadar önemli bir sanayi kuruluşunun ihtiyacının ötesinde dolar mevduatı yatırımı yaptığı ortaya çıktı.

TÜPRAŞ’ın dolar oyunu “pes” dedirtti

5,1 MİLYAR LİRALIK DOLAR ALIMI YAPTI

Yeni Şafak'ın haberine göre 'ın 'ya yolladığı halka açık veriler, 2019 yılsonunda 8,7 milyar TL olan vadeli mevduat miktarı Haziran 2020 itibari ile 16 milyar TL'ye çıktığını gösterdi. Aynı dönemde mevduatı ise 1,1 milyar TL karşılığı dolar iken 6,2 milyar TL karşılığı dolara çıktı. Yani Tüpraş bu dönemde 5,1 milyar TL'lik dolar aldı.

TÜPRAŞ’ın dolar oyunu “pes” dedirtti

"KREDİ ÇEKEREK DÖVİZ MEVDUATI YAPMIŞ OLABİLİR"

'ın döviz mevduatını bu denli artırmasının nedeni anlaşılamadı. Tüpraş'ın kredi çekerek döviz mevduatı yapmış olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edilirken, asli işinden değil, döviz yükselişinden para kazanmaya çalıştığı gerçeği ortaya çıktı.

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TÜPRAŞ’ın dolar oyunu “pes” dedirtti
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