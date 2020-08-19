TÜPRAŞ’ın dolar oyunu “pes” dedirtti

5,1 MİLYAR LİRALIK DOLAR ALIMI YAPTI

Yeni Şafak'ın haberine göre Tüpraş'ın Borsa'ya yolladığı halka açık veriler, 2019 yılsonunda 8,7 milyar TL olan vadeli mevduat miktarı Haziran 2020 itibari ile 16 milyar TL'ye çıktığını gösterdi. Aynı dönemde dolar mevduatı ise 1,1 milyar TL karşılığı dolar iken 6,2 milyar TL karşılığı dolara çıktı. Yani Tüpraş bu dönemde 5,1 milyar TL'lik dolar aldı.