Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 Üniversitelerin açılacağı tarihi belli oldu!

Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu milyonlarca öğrenci tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç açıklama yaptı. Saraç açıklamasında, 'Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek.' dedi ve üniversitelerin hangi tarihten itibaren açılabileceğini duyurdu.

2020-2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yüksek Öğretim dergisinin 17'nci sayısının sunuş yazısını yazan YÖK Başkanı Saraç, Covid-19 pandemisinin yükseköğretim sistemine ve üniversitelerde yeni başlayacak eğitim yılına etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki, bu yıl üniversiteler Eylül ayında açılacak mı, eğitim nasıl olacak?

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