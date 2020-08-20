ASELSAN’dan tarihi yarıyıl kârı: 1.8 milyar TL

Dünyanın en büyük savunma sanayi firmaları (Defense News Top 100) listesindeki yükselişini her yıl istikrarlı bir şekilde sürdürerek 48'inci sıraya yerleşen ASELSAN, 1.8 milyar TL ile tüm zamanların en yüksek ilk yarıyıl kârına ulaştı. Şirketin cirosu ise, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 13'lük artışla 5.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin brüt kârı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 seviyesinde arttı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) da yüzde 35 oranında artarak 1 milyar 274 milyon TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı şirketin yıl sonuna ilişkin paylaştığı öngörü olan yüzde 20-22'nin üstüne çıkarak yüzde 24.4 seviyesine ulaştı. Özkaynakları yıl sonuna göre yüzde 11 büyüyerek 15 milyar TL'nin üzerine çıktı. 2019 sonunda yüzde 53 olan özkaynakların aktife oranı ise 56'ya yükseldi.Faaliyetlerini kesintisiz devam ettirerek salgının olumsuz etkilerini bertaraf ettiklerini söyleyen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, yılın ilk yarısında 511 milyon dolarlık yeni sipariş almayı başardıkları bilgisini verdi. Görgün, söz konusu siparişlerin yüzde 10'unun yurt dışı müşteri kaynaklı olmasının, uluslararası pazarlama çalışmalarının aksatılmadan devam ettirilmesini ve ürünlerinin rekabetçiliğini göstermesi açısından önem taşıdığını belirtti. Toplam bakiye siparişlerinin ilk yarıyıl sonu itibarıyla 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken bakiye siparişlerinin yüzde 94'ünü savunma, yüzde 6'sını savunma dışı siparişlerin oluşturduğunu aktaran Görgün, ASELSAN'ın hem Türk savunma sanayisine olan katkılarını arttırmaya, hem de bu tecrübeyi sağlık, enerji, finans gibi savunma dışı alanlara aktarmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceklerinin altını çizdi.