Avrasya Tüneli Geçiş Ücreti - 2020 Otomobil Minibüs Avrasya Tüneli Geçiş Ücretleri Tarifesi Ne Kadar?

Avrasya Tüneli, İstanbul iki yakası olan Avrupa'yı Anadolu yakasına bağlayarak ulaşımda rahatlık sağladı. 20 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılmasının ardından binlerce vatandaş her gün bu güzergâh üzerinden ulaşımını sağlamaya devam ediyor. Avrasya Tüneli geçiş ücreti otomobiller ve minibüsler için ise farklılık gösteriyor. Peki, Avrasya Tüneli'nden geçmesinin ücreti fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 2020 otomobil ve minibüsler için Avrasya Tüneli geçiş ücretleri!

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayarak şehir trafiğine derin bir nefes aldıran Avrasya Tüneli, her gün binlerce yolcunun ulaşımını kolaylaştırıyor. İstanbul'da şehir trafiğinin en yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet veriyor. Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor.

Avrasya Tüneli güncel geçiş ücreti otomobiller için 36,40 TL ve minibüsler için 54,70 TL.

AVRASYA TÜNELİ ÜCRETİ ÖDEME SEÇENEKLERİ

Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretleri konusunda farklı seçenekler sunuluyor. Son teknoloji ürünü tasarıma sahip serbest akış sistemi yardımı ile ödemeler gerçekleştiriliyor. OGS ve HGS sistemi aynı gişede aktif halde kullanılırken, kullanıcılara kesintisiz yolculuk sağlayabilmek için gişelerde nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği de yer alıyor.

AVRASYA TÜNELİ NEREDE?

Avrasya Tüneli'ne nasıl gidilir sorusu da bu noktada karşımıza çıkıyor. Avrasya Tüneli'ne; Avrupa yakasında Kazlıçeşme, Kocamustafapaşa, Yenikapı ve Kumkapı'dan ulaşabilirsiniz. Asya yakasında ise Avrasya Tüneli'ne Acıbadem, Uzunçayır ve Göztepe'den erişebilirsiniz. Tünelin giriş ve çıkış noktaları; Asya yakasında Koşuyolu Kavşağı ve Eyüp Aksoy Kavşağı arası mevkiide yer alıyor. Avrasya Tüneli'nin Avrupa yakasındaki giriş çıkış noktaları ise Kumkapı civarında yer almaktadır.