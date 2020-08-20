Çinli dev Türkiye’ye yatırıma geliyor

Boğaziçi Bilgisayar, Çinli teknolojik alt yapı devi H3C ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Hedef, 2021 ve sonrasında Çinli şirketin üretim bazında Türkiye'ye yatırım yapması. Projenin gerçekleşmesi halinde ilk etapta 200 kişiye istihdam sağlanacak. Philips, Dyson, Kyocera ve Corsair gibi dünya teknoloji devlerinin Türkiye partneri olan Boğaziçi Bilgisayar, Çin merkezli router, modem ve switcher üreticisi H3C ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Tecde Group bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Boğaziçi Bilgisayar bu yılın başı itibarıyla H3C ile satış ve pazarlama alanında iş birliği ve projeler yürütüyor. 2019'u 5 milyar dolar ciro ile kapatan Çinli teknolojik alt yapı firmasının gelecek yıl Türkiye'de yatırım yapması hedefleniyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Boğaziçi Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tecdelioğlu, "Türkiye dinamik yapısıyla küresel teknoloji devleri için üretim ve pazarlama anlamında cazibe merkezi. Dinamik nüfus yapımız ve teknoloji alanındaki tecrübelerimiz büyük yatırımları çekmek için ciddi bir avantaj. H3C'nin dünya genelinde 13 bin çalışanı var. Türkiye, bu şirketin Avrupa ve Ortadoğu üretim üssü olabilir. Ülkemizde IT ve Network ürünleri sektörünün toplam hacmi 450 milyon dolar. H3C ile bu pastadan yüzde 10 pay almamız halinde Çinli şirketten ülkemize fiziki yatırım gerçekleşecek. Bu hedefimizin gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok" dedi