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fiyatları son dakika ve canlı takip: 20 Ağustos dolar ve euro bugün ne kadar? Euro ve dolar fiyatları kaç TL?

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarında euro ve dolar fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını nedeni ile kuruna yatırım yapan vatandaşlar, canlı ve anlık rakamları öğrenmeye çalışıyor. Son dönemde ani iniş ve çıkışlarıyla gündemde olan döviz kuru, bugün de dalgalı bir seyirde devam ediyor. Ellerinde dolar ve euro bulunduranlar, döviz kurlarındaki takibi ve uzman yorumlarını dikkate alıyor. Peki, bugün euro ve oldu? İşte, 20 Ağustos döviz fiyatları...

Giriş Tarihi: 20.8.2020 10:36 Son Güncelleme: 20.8.2020 10:42 ABONE OL
Döviz fiyatları son dakika ve canlı takip: 20 Ağustos dolar ve euro bugün ne kadar? Euro ve dolar fiyatları kaç TL?

Piyasaların nabzını etkileyen fiyatları ile son dakika gelişmeleri, günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Hafta başından itibaren ani iniş ve çıkışlar gösteren döviz kuru hakkında canlı rakamlar ve uzman yorumları merak ediliyor. Özellikle, Başkan Erdoğan'ın yaptığı müjde açıklamasının ardından dolar kurunda düşüş yaşandı. Yatırımını bu yönde yapan vatandaşlar ellerindeki dövizi bozdurmak veya satın almak için dolar fiyatlarındaki son duruma göre hareket ediyor.

EURO VE DOLAR BUGÜN NE KADAR? 20 AĞUSTOS DÖVİZ FİYATLARI CANLI

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar "Euro ve dolar bugün ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 20 Ağustos canlı rakamlar ile euro ve dolar fiyatları;

Döviz fiyatları son dakika ve canlı takip: 20 Ağustos dolar ve euro bugün ne kadar? Euro ve dolar fiyatları kaç TL?

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Döviz fiyatları son dakika ve canlı takip: 20 Ağustos dolar ve euro bugün ne kadar? Euro ve dolar fiyatları kaç TL?

Dövizler, Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda attığı sıkılaştırma adımlarının da etkisiyle, yeni rekor düzeylerinin 5-10 kuruş altında hareket ediyor.

Ünlü&Co/DAHA analizinde, "Euro/dolar 1.19'un üzerinde tutunamıyor" denildi ve eklendi:

"Fed tutanakları öncesinde düşüşe geçen euro/dolar tutanakların ardından belirgin bir değişim göstermiyor.

"Tutanaklarda karamsar bir tablo çizen Fed'in gevşek para politikasını uzun bir süre daha devam ettireceğine yönelik beklentilerin yanı sıra ABD'nin korona virüsü kontrol altına almakta zorlanması, Çin ile tansiyonun yüksek seyretmesi ve yaklaşan başkanlık seçiminin dolar üzerinde baskı yarattığını söyleyebiliriz.

"Tüm bu şartlar altında - risk iştahında ciddi bir daralma olmaz ise - paritenin yukarı yönlü denemelerini sürdürmesi şaşırtıcı olmayacaktır."

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Döviz fiyatları son dakika ve canlı takip: 20 Ağustos dolar ve euro bugün ne kadar? Euro ve dolar fiyatları kaç TL?
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