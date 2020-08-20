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’dan canlı : Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 20 Ağustos bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler ve ’daki güncel fiyatlar küçük ve büyük ölçekli yatırımcımlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftayı yükseliş ile kapatan altın, dünden beri ciddi bir düşüş içerisinde bulunuyor. Durum böyle olunca vatandaşlar güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 20 Ağustos bugün ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 20.8.2020 07:04 ABONE OL
Kapalıçarşı’dan canlı son dakika altın fiyatları: Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 20 Ağustos bugün ne kadar?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcısından, meraklısına kadar pek çok kesimin dikkatlerini bu yöne çekmiş durumda bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı yükseliş içerisinde kapatan kur, dünden beri ciddi bir düşüş eğilimine girdi. Uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Ağustos sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda. Peki, bugün ne kadar? İşte 20 Ağustos gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Güncel altın fiyatlarına Apara sayfamız üzerinden ulaşabilir, anlık değişimleri gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca sayfayı aşağıya kaydırarak 20 Ağustos 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

Kapalıçarşı’dan canlı son dakika altın fiyatları: Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 20 Ağustos bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 3.062,30

Satış: 3.152,10

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.104,00

Satış: 3.151,00

Kapalıçarşı’dan canlı son dakika altın fiyatları: Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 20 Ağustos bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 456,97

Satış: 457,10

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

Alış: 1.486,60

Satış: 1.522,80

Kapalıçarşı’dan canlı son dakika altın fiyatları: Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 20 Ağustos bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 745,60

Satış: 760,30

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TAM ALTIN

Alış: 2.987,87

Satış: 3.048,37

Kapalıçarşı’dan canlı son dakika altın fiyatları: Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 20 Ağustos bugün ne kadar?

A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut hakkında değerlendirmelerde bulunurken yatırımcılar için kritik analizler yaptı.

ALTIN FİYATLARI İÇİN BU SEVİYELERDE KALMA ADINA GÜÇLÜ BİR SEBEP VAR MI?

"Altının 1950 dolarlı seviyelerde kalmak için güçlü sebepleri var mı" sorusunu yanıtlayan Karabulut, "2000 doların üzerinde konuştuğumuz zamanda bir kar realizasyonu gelebileceğini değiniyorduk. Bundan sonraki süreçte bu teşvik paketlerinin yavaşlayabilir, yani en azından kısa bir süre için belki devam edilebilir" dedi.

"CİDDİ BİR SATIŞ BASKISI OLABİLİR"

Teşvik paketleri konusunda ABD ve Euro Bölgesi'nde bir beklenti olduğunu ifade eden uzman isim, "Ben bunun uzun bir süre devam ettirilebileceğini düşünmüyorum. Bu açıdan ons altın fiyatları için 1940 dolar seviyesi önemli bir seviye. Altın fiyatları eğer bu seviyenin altına gevşerse ben ciddi bir satış baskısı olabileceğini düşünüyorum" açıklaması yaptı.

Kapalıçarşı’dan canlı son dakika altın fiyatları: Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 20 Ağustos bugün ne kadar?

"BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE ALTIN FİYATLARI DÜŞEBİLİR"

Altının bir destek seviyesi oluşturmaya çalıştığının altını çizen Karabulut, "Özellikle bu ABD ve Euro bölgesinde teşvik paketlerinin açıklanmasıyla bir anlamda beklentinin gerçekleşmesiyle aşağı yönlü bir hareketin devamı gelebilir diye düşünüyorum" dedi.

"ONS ALTINDA 1940 DOLAR SEVİYESİ YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK"

için kritik seviye olarak 1940 dolar seviyesini belirleyen Karabulut, "Özellikle 1940 dolar seviyesinin ben yatırımcılar tarafından takip edilmesini gerektiğini düşünüyorum. Bu seviyelerin kırılması halinde 1850-1750 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir. 1940 dolar seviyesinin üzerinde ise yükseliş hareketinin devamı beklenebilir" dedi.

Kapalıçarşı’dan canlı son dakika altın fiyatları: Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 20 Ağustos bugün ne kadar?

"1940 DOLARIN ALTINDA CİDDİ SATIŞ BASKISI GELEBİLİR"

Şu ana kadar olan satışların bir kar realizasyonu olduğunu vurgulayan piyasa uzmanı, "1940 dolar seviyesinin altında kapanışların olması durumunda yükselişin trendinin dönüşümü anlamı taşıdığını ve altın fiyatlarında ciddi satışlar beklenebilir diye düşünüyorum" dedi.

Kapalıçarşı’dan canlı son dakika altın fiyatları: Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 20 Ağustos bugün ne kadar?

"2011 VE 2013 YILINDAKİ BENZER HAREKETLER GÖRÜLEBİLİR"

2011 ve 2013 yılındaki gibi benzer hareketlerin görülebileceğini ifade eden Karabulut, "Nedir? Bu özellikle bundan sonraki süreçte yavaş yavaş enflasyon da gelecek. Geçen hafta ABD tarafından gelen enflasyon verisinde ciddi yukarı yönlü hareket var. Yani en azından bir dipten dönüşün olduğunu görüyoruz. Bu kadar para bolluğunun mutlaka bir karşılığı olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

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Kapalıçarşı’dan canlı son dakika altın fiyatları: Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 20 Ağustos bugün ne kadar?
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