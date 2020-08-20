Kapalıçarşı’dan canlı son dakika altın fiyatları: Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 20 Ağustos bugün ne kadar?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcısından, meraklısına kadar pek çok kesimin dikkatlerini bu yöne çekmiş durumda bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı yükseliş içerisinde kapatan kur, dünden beri ciddi bir düşüş eğilimine girdi. Uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Ağustos sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte son dakika 20 Ağustos gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Güncel altın fiyatlarına Apara sayfamız üzerinden ulaşabilir, anlık değişimleri gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca sayfayı aşağıya kaydırarak 20 Ağustos 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.