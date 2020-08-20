Kapalıçarşı’dan canlı son dakika altın fiyatları: Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 20 Ağustos bugün ne kadar?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcısından, meraklısına kadar pek çok kesimin dikkatlerini bu yöne çekmiş durumda bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı yükseliş içerisinde kapatan kur, dünden beri ciddi bir düşüş eğilimine girdi. Uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Ağustos sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte son dakika 20 Ağustos gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları…
Güncel altın fiyatlarına Apara sayfamız üzerinden ulaşabilir, anlık değişimleri gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca sayfayı aşağıya kaydırarak 20 Ağustos 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.
ATA ALTIN
Alış: 3.062,30
Satış: 3.152,10
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CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.104,00
Satış: 3.151,00
GRAM ALTIN
Alış: 456,97
Satış: 457,10
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YARIM ALTIN
Alış: 1.486,60
Satış: 1.522,80
ÇEYREK ALTIN
Alış: 745,60
Satış: 760,30
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TAM ALTIN
Alış: 2.987,87
Satış: 3.048,37
A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunurken yatırımcılar için kritik analizler yaptı.
ALTIN FİYATLARI İÇİN BU SEVİYELERDE KALMA ADINA GÜÇLÜ BİR SEBEP VAR MI?
"Altının 1950 dolarlı seviyelerde kalmak için güçlü sebepleri var mı" sorusunu yanıtlayan Karabulut, "2000 doların üzerinde konuştuğumuz zamanda bir kar realizasyonu gelebileceğini değiniyorduk. Bundan sonraki süreçte bu teşvik paketlerinin yavaşlayabilir, yani en azından kısa bir süre için belki devam edilebilir" dedi.
"CİDDİ BİR SATIŞ BASKISI OLABİLİR"
Teşvik paketleri konusunda ABD ve Euro Bölgesi'nde bir beklenti olduğunu ifade eden uzman isim, "Ben bunun uzun bir süre devam ettirilebileceğini düşünmüyorum. Bu açıdan ons altın fiyatları için 1940 dolar seviyesi önemli bir seviye. Altın fiyatları eğer bu seviyenin altına gevşerse ben ciddi bir satış baskısı olabileceğini düşünüyorum" açıklaması yaptı.
"BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE ALTIN FİYATLARI DÜŞEBİLİR"
Altının bir destek seviyesi oluşturmaya çalıştığının altını çizen Karabulut, "Özellikle bu ABD ve Euro bölgesinde teşvik paketlerinin açıklanmasıyla bir anlamda beklentinin gerçekleşmesiyle aşağı yönlü bir hareketin devamı gelebilir diye düşünüyorum" dedi.
"ONS ALTINDA 1940 DOLAR SEVİYESİ YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK"
Altın fiyatları için kritik seviye olarak 1940 dolar seviyesini belirleyen Karabulut, "Özellikle 1940 dolar seviyesinin ben yatırımcılar tarafından takip edilmesini gerektiğini düşünüyorum. Bu seviyelerin kırılması halinde 1850-1750 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir. 1940 dolar seviyesinin üzerinde ise yükseliş hareketinin devamı beklenebilir" dedi.
"1940 DOLARIN ALTINDA CİDDİ SATIŞ BASKISI GELEBİLİR"
Şu ana kadar olan satışların bir kar realizasyonu olduğunu vurgulayan piyasa uzmanı, "1940 dolar seviyesinin altında kapanışların olması durumunda yükselişin trendinin dönüşümü anlamı taşıdığını ve altın fiyatlarında ciddi satışlar beklenebilir diye düşünüyorum" dedi.
"2011 VE 2013 YILINDAKİ BENZER HAREKETLER GÖRÜLEBİLİR"
2011 ve 2013 yılındaki gibi benzer hareketlerin görülebileceğini ifade eden Karabulut, "Nedir? Bu özellikle bundan sonraki süreçte yavaş yavaş enflasyon da gelecek. Geçen hafta ABD tarafından gelen enflasyon verisinde ciddi yukarı yönlü hareket var. Yani en azından bir dipten dönüşün olduğunu görüyoruz. Bu kadar para bolluğunun mutlaka bir karşılığı olacaktır diye düşünüyorum" dedi.