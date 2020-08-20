O özelliğiyle dünyada ilk sırada! Ilısu Barajı'ndan ülke ekonomisine büyük katkı

Barajda 3 ay içinde 750 milyon kilovatsaat enerji üretilerek ülke ekonomisine yaklaşık 375 milyon lira katkı sağlandığı bilgisini veren Yıldız, şunları kaydetti:

ÜLKE EKONOMİSİNE YILDA 2,8 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAYACAK

"Geriye kalan diğer 3 ünitede ise test çalışmaları devam ediyor. Bu yıl, barajın tüm ünitelerinin devreye alınması planlanıyor. Böylece Ilısu Barajı, tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 2,8 milyar lira katkı sağlayacak."