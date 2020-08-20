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O özelliğiyle dünyada ilk sırada! 'ndan ülke ekonomisine büyük katkı

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 3 ayda 750 milyon kilovatsaat enerji üreterek ülke ekonomisine yaklaşık 375 milyon lira katkı sağladı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dicle Nehri üzerindeki baraj ve HES'in ilk türbininin 19 Mayıs'ta devreye alındığı belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 20.8.2020 10:48 Son Güncelleme: 20.8.2020 10:50 ABONE OL
O özelliğiyle dünyada ilk sırada! Ilısu Barajı'ndan ülke ekonomisine büyük katkı

Barajın kurulu gücünün 1200 megavat olduğu, bu yatırımla yıllık ortalama 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretileceği bildirildi.

Açıklamada, Ilısu'nun Atatürk Barajı'ndan sonra ülkenin ikinci büyük barajı olduğu, barajın "ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj" tipinde dolgu hacmi bakımından dünyada ilk sırada yer aldığı ifade edildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 'nda şimdiye kadar toplam 3 ünitenin devreye alındığını ve bu ünitelerin geçici kabulünün yapılarak Elektrik Üretim AŞ'ye devredildiğini belirtti.

O özelliğiyle dünyada ilk sırada! Ilısu Barajı'ndan ülke ekonomisine büyük katkı

Barajda 3 ay içinde 750 milyon kilovatsaat enerji üretilerek ülke ekonomisine yaklaşık 375 milyon lira katkı sağlandığı bilgisini veren Yıldız, şunları kaydetti:

ÜLKE EKONOMİSİNE YILDA 2,8 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAYACAK

"Geriye kalan diğer 3 ünitede ise test çalışmaları devam ediyor. Bu yıl, barajın tüm ünitelerinin devreye alınması planlanıyor. Böylece , tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 2,8 milyar lira katkı sağlayacak."

O özelliğiyle dünyada ilk sırada! Ilısu Barajı'ndan ülke ekonomisine büyük katkı

ve HES'in, üreteceği yeşil enerjiyle daha temiz ve yaşanabilir bir geleceğe de katkı sağlaması bekleniyor.

O özelliğiyle dünyada ilk sırada! Ilısu Barajı'ndan ülke ekonomisine büyük katkı

'nda regüle edilen ve daha sonra yapılması hedeflenen Cizre Barajı'na bırakılan sularla, Nusaybin, Cizre, İdil ve Silopi ovalarında toplam 765 bin dekar alan modern tekniklerle sulanacak ve yılda 1 milyar 168 milyon kilovatsaat enerji üretilebilecek. Cizre Barajı tamamlandığında yıllık 1 milyar liralık ilave gelir artışı sağlanacak.

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O özelliğiyle dünyada ilk sırada! Ilısu Barajı'ndan ülke ekonomisine büyük katkı
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