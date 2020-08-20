Ofise ve okula dönüş teknolojiyle güvende

OKULLARIN 21 Eylül'de fiziki olarak açılacak olması eğitim sektörünü teknolojik çözüm arayışına soktu. Bilim Kurulu'nun yayınladığı rehbere göre okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek. Yine aynı rehberde ofisler ve çalışma alanları için de sosyal mesafenin korunmasına dair kurallar en önemli uyarılar arasında yer alıyor. Sınıflar, çalışma salonları, ofislerdeki dinlenme alanları, yemekhane, kantin ve benzeri toplu kullanım alanları, kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek. İşte bu noktada ihtiyaç duyulan çözüm, Sensormatic Ar-Ge ekibinden geldi. Türkiye'de ilk kez Sensormatic tarafından geliştirilen 'Yoğunluk Ölçüm Çözümü' kapsamında üç boyutlu kameralar ve ışın (beam) sensörlerinin kullanılmasıyla, alanlardaki yoğunluk oranı kolayca belirleniyor ve yoğunluğun artması durumunda girişlerin kısıtlanması sağlanıyor. Çözüm içeride kaç kişi olduğu, kaç kişinin içeriye girebileceği ve ideal yoğunluğa ulaşıldığında yeniden giriş için beklenmesi gereken süre bilgilerini de giriş noktalarına konumlandırılan ekranlar aracılığıyla görsel ve işitsel olarak sunuyor.