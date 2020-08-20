Piyasalarda ‘müjde” coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başkent Organize Snayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Cuma günü bir müjde vereceğiz, Türkiye'de yeni bir dönem açılacak" şeklindeki açıklaması piyasalarda coşkuyla karşılandı. Borsa İstanbul'da endeks günü yüzde 2.95 yükselişle bin 124 puandan tamamladı. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin özellikle enerji sektörü ile ilgili olacağına ilişkin beklentiler, borsada elektrik, gaz ve petrokimya hisselerinde sert yükselişe neden oldu. 'Müjde' açıklaması döviz piyasasında etkisini hissettirdi. Gün içerisinde 7.38 TL'nin üstüne gören dolar, açıklamanın ardından yüzde 2'den fazla değer kaybederek 7.21 liraya geriledi. Euro da 8.82 liradan 8.65 liraya gevşedi. Açıklamaya ilişkin beklentiler Türkiye'nin risk primini de düşürdü. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 20 puanın üstünde değer kaybetti.