Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu'ndan elektrikli scooter açıklaması! "Şehir içi kısa mesafelerde..."

YENİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK



Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'yi tüm ulaşım modlarında insan odaklı, akıllı ve modern ulaşım yöntemlerini hayata geçirerek sağlıklı bir ulaşım sistemi ile donatmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

ŞEHİR İÇİ KISA MESAFELERDE ULAŞIMIN BİR PARÇASI HALE GELDİ



"Çağımızda ulaşımda yaşanan değişim ve dijital altyapıdaki hızlı dönüşüm yenilikleri de beraberinde getiriyor. Özellikle şehir içi kısa mesafelerde insanların kolay ulaşım aracı olarak tercih ettikleri scooterler de ulaşımın bir parçası haline geldi. Trafikte sıkışıklığı, hava kirliliğini azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak için kullanımı her geçen gün artan scooterlere icracı bakanlık olarak biz de bir altyapı hazırlıyoruz. "