Taksi Ücreti Hesaplama - Taksimetre İndi Bindi Ücreti ve Km Fiyatı

Ülkemizin en yaygın kullanılan ulaşım araçlarından birisi de taksilerdir. Toplu taşıma araçlarından daha rahat ve daha hızlı sürede ulaşım imkânı tanıyan taksiler, vatandaşlar tarafından sıklıkla tercig edilir. Taksimetre ile yapılan hesaplamada km başına bir ücret belirlenir. Taksi ücreti hesaplama işlemi bu noktada sıkça merak edilmektedir. Peki, taksimetre ücreti hesaplama nasıl yapılır? İstanbul'da taksilerde indi bindi ücreti ne kadar, km başına kaç lira yazıyor?

İstanbul Taksimetre Ücretleri

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar taksilerde kilometre başında 3 lira 10 kuruş ödemektedir. Taksimetre açılış ücreti 5 TL ve minimum taksi ücreti 13 TL olarak belirlenmiştir.

Taksi Ücreti Hesaplama

Taksilerde ücreti hesaplamak için kullanılan taksimetre, açılış fiyatı üzerine fiyat/kilometre ücreti eklenerek hesaplama yapar. Bu hesaplama aracı, km, güzergâh ve fiyat bilgisini bildirmektedir.

Taksimetrede ilk 10 KM mesafe için yapılan hesaplama tablosu aşağıdaki gibidir.