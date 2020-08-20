Ülkemiz pandemi sürecini iyi yönetti

Zirvenin ikinci oturumunda 'Gıda Arzı ve Güvenliği'ni sağlamak için neler yapılmalı?' başlıklı panel düzenlendi. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan'ın yönettiği panelde konuşan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu pandemi sürecinde, gıda güvenliğinin sağlanmasında hükümetlere büyük rol düştüğünü belirterek, "Bu manada Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarımsal üretimi destekledi ve tedarik zincirinin akışını temin etti. Türkiye'nin, özellikle tarımsal tedarikin devamı noktasında son derece güçlü bir tavırla devam edeceğine güvenimiz tam" diye konuştu. Torak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, piyasada dengeleyici rol üstlendiklerini hatırlatarak, TMO'nun 4.2 milyon tonluk depo kapasitesinin olduğunu söyledi. Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç ise perakende sektörünün pandemi sürecini çok başarılı bir şekilde yönettiğini ifade etti.DENİZBANK Genel Müdürü Hakan Ateş, tarımın artı değer veren, ithalatı ihracatından daha az olan bir sektör olduğunu vurguladı. Ateş, Türkiye'de toplam tarım finansmanı miktarının haziran sonu itibarıyla 120 milyar TL olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bunun 87 milyar TL'sini Ziraat Bankası 33 milyarını da özel sektör sağlıyor. Bu finansmanın 16 milyar TL'sini Denizbank olarak biz temin ediyoruz. Nasıl ki KOBİ'ler ekonominin can damarını ve dokusunu oluşturuyor ise tarımda da aile işletmeleri aynı şekilde öne çıkıyor. Aile işletmelerinden asla vazgeçemeyiz."WEBİNAR serisinin ikinci ayağı 26 Ağustos'ta "Kırsal ve Sürdürülebilir Kalkınma" ana teması ile gerçekleştirilecek. "Katma Değerli Üretim ile Tarımın Dijitalleşmesi" temasının masaya yatırılacağı son webinar 2 Eylül'de. Zirve ise 7 Eylül'de İzmir'de yapılacak. "Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi" kapsamında iki önemli ödül de verlecek. "Tarımı Geleceğe Taşıyanlar" ve "Genç Topraklar" ödülleri sahiplerini bulacak.YILDIZLAR Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, İGSAŞ olarak 'Tarladan sofraya' adını verdikleri bir sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini belirterek, "Atadan gelen alışkanlıkları var çiftçilerimizin. Yanlış gübreleme ve fazla su tüketimi yapıyorlar. Köy köy ziyaretler yapıp bu işi çiftçiye anlatıyoruz. Son 3 yıldır bu projeyi Selçuk Üniversitesi'nin öğretim üyeleriyle yapıyoruz. Amacımız bu projeyi ulaşamadığımız yerlere de ulaştırmak" dedi.NETLOG Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, Türkiye'nin pandemi sürecini çok başarılı yönettiğini belirterek, "Ancak gelecek yıl daha güvenli gıda için yatırımlarımızı artırıyoruz. Gıdanın olmazsa olmazı kontrollü tedarik zinciri. Kopardığınız ürünün ömrünü yavaşlatıyorsunuz. Sebze-meyvenin kaçı ısı kontrollü araçlarla taşınıyor? Çok sınırlı bir miktar. Bu israfı engellemeliyiz. 21 şehirdeyiz ve 200 bin metrekate soğuk depo alanımız var ve bunu 300 bin metrekareye çıkaracağız soğuk zincirde. 1.100 soğuk zincir aracımız var. Bunun sayısını artıracağız" diye konuştu.ANADOLU Grubu Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanı Demir Şarman, pandemi sürecinin tarım stratejilerini tüm dünya üzerinde yeniden ele alınması gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi. Bu süreç için yaptıkları bir araştırmayı aktaran Şarman, "Türkiye'de tarıma 350 milyon dolar yatırım yaptık. Bunu da akıllı tarım ve üretim teknolojilerine senkronize ettik. Parsel parsel her bir ağacı teknolojiyle kontrol ediyoruz. Bu kurduğumuz ekosistemle Kovid-19 döneminde üretimi kesintisiz devam ettirebildik" dedi. Tarımsal üretimde sıçrama yapabilmek için yapısal reformaların gerektiğini belirten Şarman, Avrupa'daki kooperatif modelinin kanunlarla Türkiye'de de uygulanması gerektiğini söyledi.