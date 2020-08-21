320 milyar metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar? Doğalgaz metreküp fiyatı kaç TL?

320 milyar metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar? Bu sorunun yanıtı, Türkiye'nin Karadeniz'de, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini yapmasının ardından araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan tarafından dünya ve Türkiye kamuoyuna duyurulan müjde, geniş yankı uyandırdı. Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de Tuna-1 bölgesinde 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulduğunu açıkladı.
Yaşanan bu tarihi gelişmenin üzerine, '320 milyar metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar, kaç TL?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
Aşağıdaki tabloda Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1. kademe (0-100.000 Sm3 / yıl) konut aboneleri (serbest olmayan tüketiciler) için illere göre; doğal gaz metreküp fiyatları gösterilmiştir. Doğalgaz metreküp fiyatı ve 320 milyar metreküp doğalgaz fiyatının ne kadar, kaç TL olduğunu buna göre öğrenebilirsiniz.
Abone grubu İstanbul Ankara Bursa Kocaeli İzmir
1. kademe konut abonesi 1,5225639968 TL 1,594353 TL 1,463525 TL 1,435691 TL 1,566279 TL
TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR?
4 Ocak 2020 tarihi itibarı ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden alınan son bilgilere göre; Türkiye'de doğalgaz tüketim miktarı 49 milyar 328 milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir.
TÜRKİYE YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ NE KADAR, KAÇ METREKÜP?
Türkiye'de doğal gaz tüketimi yıllara göre değişkenlik gösteriyor.
2019 doğal gaz tüketim miktarı:
46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.
2018 doğal gaz tüketim miktarı:
50 milyar metreküp.
2017 doğal gaz tüketim miktarı:
53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.
2016 doğal gaz tüketim miktarı:
49.5 milyar metreküp.
2015 doğal gaz tüketim miktarı:
47.9 milyar metreküp.
TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ KAÇ DOLAR?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğal gaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınının dışarıdan alan Türkiye'nin bu alandaki açığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor.