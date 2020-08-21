Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile işlem gününü kapattı? İşte, canlı rakamlar

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe hareketli girdi. Cuma sabahı, altın fiyatları Başkan Erdoğan'ın yapacağı müjde açıklaması öncesi vatandaşlar tarafından yakından takip edildi. Bu nedenle de Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırıldı. Peki, altın fiyatları son işlem gününde ne kadar, kaç TL ile haftayı kapattı? İşte, güncel ve canlı altın fiyatları...

21 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın her zaman en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alsa da özellikle son dönemde gram altına olan talep de bir hayli arttı. Gram altın bu sabah 458,10 TL'den alınırken 458,22 TL'den satılıyor.

SON DAKİKA: İŞTE GÜNCEL ANLIK ÇEYREK, YARIM, TAM, CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI...