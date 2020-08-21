Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile işlem gününü kapattı? İşte, canlı rakamlar

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe hareketli girdi. Cuma sabahı, altın fiyatları Başkan Erdoğan'ın yapacağı müjde açıklaması öncesi vatandaşlar tarafından yakından takip edildi. Bu nedenle de Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırıldı. Peki, altın fiyatları son işlem gününde ne kadar, kaç TL ile haftayı kapattı? İşte, güncel ve canlı altın fiyatları...
Çeyrek altın her zaman en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alsa da özellikle son dönemde gram altına olan talep de bir hayli arttı. Gram altın bu sabah 458,10 TL'den alınırken 458,22 TL'den satılıyor.
Çeyrek altın konusu ülkemizde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Çeyrek altın düğünlerin vazgeçilmezi olarak nitelendiriliyor. Bugün 743,10 TL'den alınan çeyrek altın 753,30 TL'den satışa sunuluyor.
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.481,70
SATIŞ: 1.508,50
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.926,80
SATIŞ: 2.984,90
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.033,00
SATIŞ: 3.079,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.052,50
SATIŞ: 3.127,40
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22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 413,86
SATIŞ: 429,87
ALTININ ONS FİYATI
ALIŞ: 1.950,76 $
SATIŞ: 1.951,23 $