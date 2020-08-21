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ile ilgili son dakika haberi: altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile işlem gününü kapattı? İşte, canlı rakamlar

ile ilgili son dakika haberleri özellikle koronavirüs salgını döneminde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyordu. Son olarak Başkan Erdoğan tarafından açıklanan doğal gaz müjdesi sonrası gözler yeniden altın fiyatları ve değişim grafiğine çevrildi. Peki, 21 Ağustos‘ta, haftanın son işlem gününde altın fiyatları ne kadar, kaç tTL ile günü kapattı? Bu başlık altında, gram altın, Ata altın, Cumhuriyet altını, yarım altın ve çeyrek altın fiyatları yer alıyor...

Giriş Tarihi: 21.8.2020 23:42 ABONE OL
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile işlem gününü kapattı? İşte, canlı rakamlar

haftanın son işlem gününe hareketli girdi. Cuma sabahı, altın fiyatları Başkan Erdoğan'ın yapacağı müjde açıklaması öncesi vatandaşlar tarafından yakından takip edildi. Bu nedenle de altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırıldı. Peki, altın fiyatları son işlem gününde ne kadar, kaç TL ile haftayı kapattı? İşte, güncel ve canlı altın fiyatları...

21 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın her zaman en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alsa da özellikle son dönemde gram altına olan talep de bir hayli arttı. Gram altın bu sabah 458,10 TL'den alınırken 458,22 TL'den satılıyor.

SON DAKİKA: İŞTE GÜNCEL ANLIK ÇEYREK, YARIM, TAM, CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile işlem gününü kapattı? İşte, canlı rakamlar

Çeyrek altın konusu ülkemizde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Çeyrek altın düğünlerin vazgeçilmezi olarak nitelendiriliyor. Bugün 743,10 TL'den alınan çeyrek altın 753,30 TL'den satışa sunuluyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.481,70

SATIŞ: 1.508,50

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.926,80

SATIŞ: 2.984,90

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile işlem gününü kapattı? İşte, canlı rakamlar

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.033,00

SATIŞ: 3.079,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.052,50

SATIŞ: 3.127,40

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile işlem gününü kapattı? İşte, canlı rakamlar

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 413,86

SATIŞ: 429,87

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile işlem gününü kapattı? İşte, canlı rakamlar

ALTININ ONS FİYATI

ALIŞ: 1.950,76 $

SATIŞ: 1.951,23 $

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile işlem gününü kapattı? İşte, canlı rakamlar
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