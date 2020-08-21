Antalya 31 ülkeden misafir ağırladı

TURIZMIN başkenti olarak nitelendirilen Antalya, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) sürecinde de güvenli ve sağlıklı turizmin adresi oldu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında normalleşme adımlarının atılmasıyla Antalya'da turizm hareketlenmeye başladı. İç pazarın ardından, uçak seferlerinin başlamasıyla dış pazarda da canlılık yaşanıyor. Günde ortalama 180 uçağın indiği kente, 1-15 Ağustos'ta 106 bini Rusya, 74 bini Ukrayna, 48 bini Almanya, 36 bini İngiltere olmak üzere 31 ülkeden 325 bin turist geldi. Ocaktan bu yana ise kenti ziyaret eden turist sayısı 850 bin olarak gerçekleşti.Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, 1 Haziran'da normalleşme adımlarıyla Türk misafirlerle kapıları açtıklarını hatırlattı.