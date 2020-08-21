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Güncel bugün ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Kredi çekme işlemini gerçekleştirmek isteyen bireyler arama motoru üzerinden ‘güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 21.8.2020 15:30 ABONE OL
Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

Güncel ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Kamu bankaları tarafından sunulan kredi destek paketi sonrasında otomobil ve ev satışlarında patlama yaşandı. Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı. Öte yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 büyüdü. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ev ve otomobil almak isteyenler kendileri için en uygun kredi seçeneğini bulmak istiyor. Bu süreçte 'ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtı internet üzerinden sıkça aratılıyor. Biz de kredi kullanmak isteyenler için güncel oranları listeledik. İşte Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.05

Tüketici kredisi: 1.15

Taşıt kredisi: 1.17

Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.15

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.87

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.43

Mortgage kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.31

Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Taşıt kredisi: 1.65

İhtiyaç kredisi: 1.18

Sarıpanjur konut kredisi: 0.87

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.85

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.31

Konut kredisi: 1.09

Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.39

Konut kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.39

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.96

Taşıt kredisi: 0.87

Ev kredisi: 0.87

Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.88

Taşıt kredisi: 1.16

Konut kredisi: 1.1

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.87

Konut kredisi: 1.04

Taşıt kredisi: 1.04

Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.09

Standart konut kredisi: 1.27

Taşıt kredisi: 1.45

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Güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları
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