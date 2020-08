KOBİ’lere dijital reklam desteği geldi

Türkiye'de ekonominin kalbini oluşturan KOBİ'ler pandemi döneminde ayakta kalmak için mücadele veriyor. Alışveriş için dışarı çıkmaya çekinen müşterilerileri dijital ortamda kazanmak kolay değil. Facebook, yaptığı bir açıklamayla Türkiye'deki KOBİ'lere yönelik toplamda 7 milyon TL değerinde bir hibe programını hayata geçirdi. Facebook'un geçtiğimiz aylarda başlattığı ve 30'dan fazla ülkede yer alan 30 bin KOBİ'ye 100 milyon dolar yardımın Türkiye ayağından faydalanmak isteyen KOBİ'ler, 26 Ağustos'a kadar başvuruda bulunabilecek.Kovid-19 sonrası KOBİ'lerin yaşadıkları zorlukları aşmalarında ve yeniden ayağa kalkmalarında onlara destek olmak isteyen Facebook'un "Facebook ile Güçlenen KOBİ'ler" projesi kapsamında hayata geçirdiği ve nakit ve reklam kredilerinden oluşan hibe programına sadece İstanbul'daki işletmeler başvurabilecek. Facebook, projede Deloitte ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu ile iş birliği yapacak.Facebook'un Türkiye'deki KOBİ'lerin Kovid-19 sebebiyle gördükleri zararları en aza indirmek ve e-ticareti her boyuttan işletme için mümkün hale getirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ve TOBB iş birliğiyle İstanbul'daki topluluk merkezi Facebook İstasyon'un internet sitesi bünyesinde açtığı Pazaryeri Destekleri sayfası, Türkiye'deki KOBİ'leri ülkenin önde gelen pazaryerleri ile buluşturacak. Sayfayı ziyaret eden KOBİ'ler burada yer alan pazaryerlerinin kendilerine sundukları destekleri görebilecek ve satıcı olmak için başvuru yapabilecek.Proje ortaklarından TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Güner Dinçbal Kal ise pandemi sürecinde ekonominin can damarını oluşturan KOBİ'lerin finansmana erişim konusunun en önemli gündem maddesi olduğunu belirterek şunları kaydetti: "TOBB olarak kadınlarımızı her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Facebook'un ülkemizdeki KOBİ'lere bu zor süreci atlatmalarında yardımcı olmak için başlattığı hibe programını oldukça önemli görüyoruz. Aynı zamanda, Ticaret Bakanlığı ile çevrimiçi pazaryeri desteklerine erişebilecekleri Pazaryeri Destekleri sayfamızı da hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz."KOVİD-19'un, yalnızca bir kamu sağlığı krizi değil, aynı zamanda bir ekonomik kriz olduğunu ve bu dönemde en büyük zorluğu KOBİ'lerin yaşadığını dile getiren Facebook Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, şunları söyledi: "Şirket olarak bu zor ve belirsiz dönemde Türkiye'deki küçük işletmelerin yaşamakta oldukları problemleri dinledik ve bu işletmelerin yüzde 57'sinin ilerleyen dönemde nakit akışı sıkıntısı yaşamayı beklediğini gördük. Bu hibenin KOBİ'lerimizin süreci daha kolay atlatmalarına ve ayağa kalkmalarına destek olmasını umut ediyoruz. Bununla birlikte KOBİ'lerin eğitime, dijitalleşme rehberliğine ve sosyal bağlantı altyapısına ihtiyaç duyduklarının da farkındayız."