Kovid-19 nedeniyle uçak bileti yanmayacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle bir dönem havayolu uçuşlarının durması nedeniyle aldıkları biletleri kullanamayan vatandaşlara müjde verdi. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, TBMM'de bir soru önergesine verdiği yanıtta, Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU) kapsamında yolcuların bilet ücretini istemesi durumunda havayolu şirketinin uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonrasında yolcuya kesintisiz olarak bilet ücret iadesi yapmak zorunda olduğunun altını çizdi. Karaismailoğlu, "Mevzuat çerçevesinde yapılan bu işlem sonucunda ödemelerin yapılmaması söz konusu değildir" dedi. Birçok ülke havayolunun ücret iadesi yerine açık bilet uygulamasına geçiş yaptığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Biz ise ülkemizce havayolu şirketinin şimdiye kadar yaşadığı en büyük kriz ortamında hem havayollarının iflasına kadar gidebilecek bu süreçte sektörü ayakta tutmak, hem de vatandaşlarımızı mağdur etmemek üzere ortak bir çözüm geliştirdik. Bu kapsamda birçok ülkenin aksine, bilet ücret iadesi tamamen kaldırılmamış, mevzuat değişikliği ile uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra havayollarınca bilet ücretinin kesintisiz olarak yolcuya iadesi korunmuştur" diye konuştu.Havayolu şirketlerine uçuş yasakları kalktıktan sonra 2 ay süre tanındığını ve bu süre sonunda talep eden vatandaşlara ücretlerini iade etmek durumunda olduklarını anlatan Karaismailoğlu, "Bu süre henüz dolmamıştır" dedi. Karaismailoğlu, yolcunun bilet ücret iadesini istemesi durumunda haklarının korunacağını söyledi.YOLCU İŞLEM VE HAKLARIKARAİSMAİLOĞLU, ayrıca havayolu şirketlerinin internet sitelerinde "Yolcu İşlemleri ve Hakları" adı altında bir bölüm oluşturduğunu, bu alanda yolcu haklarına ilişkin tüm bilgilerin detaylarıyla yer aldığını belirtti.