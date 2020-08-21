Son dakika haberi: Tarihi doğalgaz keşfinin ekonomiye etkisi nasıl olacak? Uzmanlardan flaş değerlendirme

AHaber canlı yayınında tarihi doğalgaz keşfi ile ilgili değerlendirmede bulunan Ekonomist Dr. Tolga Dağlaroğlu, "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü artıracak, üretimimize, sanayimize güç katacak. Uzunca bir süredir planlı bir şekilde bunların sinyalini alıyorduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz rezervi müjdesi vatandaşların satın alma gücünü artıracak | Video

MERKEZ BANKASI'NIN ELİNİ KUVVETLENDİRECEK

Dağlaroğlu, "Sayın Bakan Albayrak'ın döneminden itibaren başlayan çalışmanın meyvelerini görüyoruz. Bulunan rezerv Türkiye'nin 7 yıllık ithalatına eş değer. Firmaların birim maaliyetlerinin düşmesine katkı sağayacak. Enflasyon tarafına katkı yapacak. Yine aynı şekilde 2021'de doğacak kontratlar var Türkiye bunu bir kaldıraç olarak kullanabilir. 13 milyar dolar bir paranın ülkemizde kalmasını sağlayacak. Merkez Bankası'nın elini kuvvetlendirecek. Ben yakında Doğu Akdeniz'den de yakın zamanda haberlerin geleceğini tahmin ediyorum. Yerli ve milli gemiler ile yapılması maaliyetleri düşürüyor. "

BAKAN ALBAYRAK: CARİ FAZLAYI KONUŞACAĞIMIZ YENİ BİR SÜRECE GİRİYORUZ

Bakan Albayrak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte, ülkemizin gündeminden "cari açık" konusunu kaldırıyoruz. Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz." dedi.