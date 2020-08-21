Tarihi Fişekhane yeni çekim merkezi oldu

İstanbul Kazlıçeşme sahilinde eski tank fabrikası olarak bilinen alanda bulunan tarihi yapılar, yeni bir yaşam merkezine dönüştü. Kültür-sanat, lezzet ve eğlenceyi tarihi dokuda bir araya getiren Fişekhane, Büyükyalı projesinde açıldı. Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Fişekhane'nin yatırım bedelinin 600 milyon lirayı bulduğunu belirterek, "Fişekhane'yi İstanbul'a yeni bir çekim merkezi olarak konumlandırıyoruz" dedi. Yaklaşık 150 yıldır halkın kullanımına kapalı kalan bu tarihi binaları hizmete açtıklarını belirten Akbalık, "Büyükyalı'da bir konut projesinden ziyade yeni şehircilik anlayışının ilk örneğini yapıyoruz. Fişekhane, hem bu bölgedeki 5 milyon kişinin hem de İstanbul'un beklentilerini karşılayacak" diye konuştu. Contemporary Istanbul Vakfı, Fişekhane'de yeni etkinlik alanı Cocoon'u sanatseverlerle buluşturdu. Şu anda Art On İstanbul Sanat Galerisi işbirliğiyle hazırlanan 'Kozayı Örmek' isimli ilk sergi düzenleniyor. Sergi, 21 Eylül'e kadar izlenebilecek. Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, hedeflerinin Türkiye'ye yayılmak olduğunu belirterek, İzmir ve Ankara'da da olacaklarının sinyalini verdi.ÖZAK GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında Emlak Konut güvencesiyle 4 yılda tamamlanan Büyükyalı, 7.2 milyar TL yatırım değerine sahip. Projede toplam 1500 konutun yer aldığını söyleyen Ahmet Akbalık, "Projedeki konutların yüzde 65'ini sattık. Emlak Konut projeleri arasında 2018, 2019 ve 2020 yılları arasında satış şampiyonuyuz. Bu yıl 1.5 milyar TL'lik satış öngörüyoruz. Kampanyada ise 500 milyon TL satış yaptık. Planladığımız gibi de gidiyoruz" dedi.