Van Gölü’ne ‘Yüzen Otel’ projesine 2 milyon liralık destek

VAN'DA, Edremit Belediyesi'nin turizm, istihdam ve mesleki unsurları bir arada barındıracak olan 'Yüzen Otel' projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı. 2 milyon liralık destek sağlanacak projede gemi üzerine 3 katlı otel inşa edilecek. Otelde denizcilik ve otelcilik alanında eğitim gören öğrencilere staj imkânı sağlanacak. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından 4 il adına sunulan 7 proje bakanlık tarafından başarılı bulunarak, onaylandı. Projeler arasında yer alan 'Edremit'te yüzen otel' projesine, 2 milyon liralık destek verilecek. Gemi üzerine 3 katlı inşa edilecek 'Yüzel Otel', özellikle bölgeye gelen turistlere hizmet verecek.