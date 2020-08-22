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Finanskent için kamulaştırma kararı

Giriş Tarihi: 22.8.2020 ABONE OL
Finanskent için kamulaştırma kararı
2022'de açılması planlanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi için önemli bir karar açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Finanskent Mahallesi sınırları içinde bulunan taşınmazlar, projenin zamanında bitirilebilmesi amacıyla kamulaştırıldı. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı şöyle: "İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Finanskent Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin planlanan sürede tamamlanması amacıyla, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir."
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Finanskent için kamulaştırma kararı
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