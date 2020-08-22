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Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayacak! İlk yerli seri üretimine 2021 yılında geçecek...

Cumhurbaşkanı 'ın katılımıyla 26 Temmuz 2019'da görücüye çıkan, çiftçilere yüzde 95 yakıt tasarrufu imkanı sağlayacak elektrikli traktörün seri üretimi için 'nin Dilovası ilçesinde çalışmalar sürdürülüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 22.8.2020 09:42 Son Güncelleme: 22.8.2020 10:01 ABONE OL
Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayacak! İlk yerli elektrikli traktör seri üretimine 2021 yılında geçecek...

ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen 2021'de seri üretime geçecek.

Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayacak! İlk yerli elektrikli traktör seri üretimine 2021 yılında geçecek...

'nin Dilovası ilçesinde 9 bin metrekarelik alanda kurulan fabrikada üretim ve montaj çalışmaları süren yerli traktörün Ekim ayı içinde banttan inmesi, 2021 yılı içinde ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayacak! İlk yerli elektrikli traktör seri üretimine 2021 yılında geçecek...

ÇİFTÇİLERE YAKIT TASARRUFU SAĞLAYACAK

Cumhurbaşkanı 'ın katılımıyla 26 Temmuz 2019'da görücüye çıkan elektrikli traktörün prototipi 'nin Dilovası ilçesinde bulunan fabrikada görüntülendi. Dilovası'nda kurulan fabrikada üretilecek , 45 dakika şarj süresi ile 7 saat çalışabilecek. Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün çiftçilerin maliyetlerini düşürmesi hedefleniyor.

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Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayacak! İlk yerli elektrikli traktör seri üretimine 2021 yılında geçecek...
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