175 km boru hattı döşenecek

Doğalgaz keşfi müjdesinin ardından adım adım izlenecek yol haritası da çıkmaya başladı. SABAH'ın edindiği bilgiye göre, Karadeniz'in 2 bin 100 metre derinliğe ulaşan çanak şeklindeki kayaçlarla dolu yapısının kule ve platform kurulumları ile boru hattı çekilmesini nasıl etkileyeceğini hesaplamak için deniz tabanı haritası çıkarılacak. Aynı süre zarfında gaz keşfi yapılan Sakarya Gaz Sahası'nın çevresinde tespit kuyuları açılarak, yeni rezerv alanı olup olmadığı tespit edilecek. Bölgedeki tüm rezervin net olarak hesaplanmasının ardından kapasiteye ve gazın bulunduğu alanın büyüklüğüne göre kule ve platform kurulumları hesaplanacak.Off-shore doğalgaz platformu kurma noktasında 2006'dan bu yana aktif görev alan Türkiye Petrolleri (TPAO) Karadeniz'deki doğalgazı da kendisi işletecek. Bunun için yıllardır çeşitli ebatlarda off-shore platformlar kuran TPAO'nun yerli imkânlarla bölgede kurulacak olan kule ve platformları da öncelikli olarak kendisinin yapması planlanıyor. Son olarak ise bulunan keşfin Türkiye kıyılarına çıkarılması için boru hattı döşenecek.Tahmini olarak boruların kıyıda Zonguldak'a çıkarılması planlanırken, bunun için 175- 200 kilometre deniz altından boru döşenmesi gerekecek.