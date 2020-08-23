22 ayar bilezik altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 23 Ağustos 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyatı!

Canlı ve güncel altın fiyatları, piyasaların son işlem günü geride kalmasına karşın hafta sonu da son dakika hareketliliği içerisinde! Gram altının fiyatı, geçtiğimiz haftadan bu yana yaşadığı keskin düşüşün ardından bugün 455 TL bandında ilerliyor. Bilindiği üzere, koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle, son iki aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz haftalarda rekor kırmıştı.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 23 AĞUSTOS 2020

Durum böyle olunca da, '22 ayar bilezik fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde 22 ayar bilezik alış satış fiyatlarının Ağustos ayının sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 23 Ağustos 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anlık 22 ayar bilezik alış satış detayı ile takip işleminizi yapabilirsiniz.