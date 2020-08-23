Av yasağı 1 Eylül’de bitiyor

Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor. Yeni sezondan umutlu olan balıkçılar, bu yıl bol palamut avı bekliyor. Kerim Reis-1 gemisi ile Marmara'da denize açılacak olan kaptan Mehmet Yalçın, "Denize çıkmadan hiç bir şey belli olmaz ama bazı işaretler palamutun, hamsinin ve istavritin bol olduğunu gösteriyor. İnşallah bu yıl bereketli bir sene olacak" dedi. 80 yaşındaki kaptan Orhan Menekşe de yeni balık sezonunun görünürde iyi olduğunu, geçen sene denizde böyle bir görünümün yaşanmadığını belirtti.Kaptan Abdurrahman Bayraktar da, Karadeniz'de en az 1 milyon yunusun tespit edildiğini belirterek, "Türkiye'de balıkçının tuttuğu balık senede 600 bin ton. Avlanma için yeni kurlallar gelmeli" diye konuştu.