İkinci el cep telefonu ve tablette garanti dönemi

İkinci el tablet ve cep telefonu satışı için yeni bir dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında kullanılmış teknolojik ürünler, yenileme merkezleri tarafından, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği düzenleme veya Türk Standardları Enstitüsü'nün belirlediği standartlara uygun şekilde yenilenebilecek. Yenilenen mallar, sertifika ve ambalajlandıktan sonra yenilenmiş ürün olarak satışa sunulabilecek. Cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması gerekecek. Bu ürünlerde "yenilenmiş ürün" ibaresine ve yenileme merkezi bilgisine yer verilmesi şartı aranacak. Ayrıca "yenilenmiş ürün garantisi" ile satışa sunulması zorunlu olacak.