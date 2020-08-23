İsveçli banka: Doğalgaz keşfiyle TL değerlenir

İsveç'in en büyük bankalarından SEB'in Ekonomi Strateji Başkanı Per Hammarlund, Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulmasını ülke adına olumlu bir durum olduğunu belirterek "Türkiye'nin uzun vadede borçlanma ihtiyacı azalacak, Türk Lirası istikrar kazanacak" dedi.İsveç devlet radyosu SR, Türkiye'nin Karadeniz'deki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedilmesini okuyucularına analistlerin değerlendirmeleriyle duyurdu."Türkiye tarihinin en büyük doğal gazını buldu" başlığını kullanan SR'ye açıklamada bulunan Hammarlund, doğal gazın bulunmasının Türkiye'nin uzun vadede borçlanma ihtiyacını azalacağını ve Türk lirasının istikrar kazanacağını belirtti. Türkiye'nin enerjiden dolayı cari açığına dikkati çeken Hammarlund, "Ülke yerli enerjisini üretebilirse cari açık kapanır. Türk Lirası da istikrar kazanırken, yurt dışından borçlanmaya ihtiyaçta daha da azalır" yorumunda bulundu.Doğalgaz keşfiyle ilgili iş dünyasından da görüşler gelmeye devam ediyor. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği Başkanı Levent Çamur, doğalgaz rezervi keşfedilmesinin sanayi sektörüne büyük mutluluk yaşattığını belirterek, "Enerjide böyle bir keşfin gerçekleşmesi kesintisiz üretimin, üretimde artışın önünü açacak, milli ekonomiye pozitif yansıyacak" dedi. Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu, "Bu keşifle sadece enerjide dışa bağımlılığımız azalmayacak, bölgesel gücümüz de artacak" ifadelerini kullandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Gaz açıklamasından sonra Fitch, not görünümünü durağandan negatife indirdiğini açıklıyor. Neden şimdi yapıyor açıklamayı? Nedeni basit: Rezerv keşfi açıklanması çok olumlu bir hava oluşturdu. Bunun ekonomiyle ilgili beklentilere de yansıması kaçınılmazdır" dedi.Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan yeni doğalgaz rezervine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zaimler açıklamasında "Bu keşif, ülkemizde doğalgaz bulunmasının ötesinde anlamlar taşımaktadır. Karadeniz sahasında bulunan yeni doğalgaz rezervi, ülkemizin gelişimini ve potansiyelini öne çıkaran ve enerji sektörümüzün geleceğini şekillendirecek çok önemli bir gelişmedir" ifadelerine yer verdi