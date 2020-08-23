Son dakika: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz büyük doğal gaz keşfini SABAH'a değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 83 milyon vatandaşa müjdelediği dev doğal gaz keşfi enerji sektöründe de coşku yarattı. 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfini SABAH'a değerlendiren enerji sektörünün duayenlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, şunları kaydetti:

'KENDİ DOĞAL GAZIMIZIN' DÜZENLEYİCİSİ OLMAKTAN BÜYÜK GURUR DUYACAĞIZ

"Öncelikle bu keşfin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta bu sürece liderlik eden sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, büyük emek veren bakanlarımız sayın Berat Albayrak ve sayın Fatih Dönmez'e, kamunun ve özel sektörün bütün temsilcilerine teşekkür ediyorum.

Türkiye enerji sektörü için bir dönüm noktasındayız. Bir yandan yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın elektrik üretimindeki payı hızla artarken bir yandan da hidrokarbon kaynak arayışımızda böylesine güzel bir haber almak çok önemli. Ben güzel haberlerin gelmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu keşifler, enerji ticaret merkezi olma hedefimize her geçen gün bizi biraz daha yaklaştıracak... Ülkemiz kendi hidrokarbon kaynaklarına sahip olmanın yanı sıra bölgesel doğal gazın fiyatlandigi bir pazar haline gelecektir. EPDK olarak biz de 'kendi doğal gazımızın' düzenleyicisi olmaktan, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasına katkı sağlamaktan büyük gurur duyacağız."