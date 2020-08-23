Son dakika haberi: İkinci el oto piyasasında yeni dönem! 1 Eylül'de başlıyor...

"ARTIŞLARIN DEVAM EDİP ETMEMESİ DÖVİZ KURUNA BAĞLI"

MASFED Başkanı Aydın Erkoç, araç fiyatlarındaki artışın diğer sebeplerine ilişkin ise, "2020 yılında geçen yıla oranla yüzde 100'e yakın bir artış meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bu artışların devam edip etmemesi döviz kuruna bağlı. Anormal bir yükselme olmazsa fiyatlar artmaz. Ancak olursa artışlar devam eder. Çünkü ülkemize gelen araçların yüzde 80'e yakını ithal araçlar. Türkiye'de üretilen ve montajı yapılan araç sayısı yüzde 20'lere tekabül ediyor." değerlendirmesinde bulundu.





"8 MİLYON 600 BİN ARACIN 5 MİLYONA YAKININI AYAKÜSTÜ ARAÇ ALIP SATANLAR GERÇEKLEŞTİRDİ"



Başta bazı internet siteleri üzerinden gerçekleşen otomobil ticareti olmak üzere ikinci el araç piyasasında "fırsatçılık" yapılıp yapılmadığı yönündeki bir soruyu da yanıtlayan Erkoç, şunları kaydetti:



"Özellikle bu süreçte çok fazla fırsatçılık yapılıyor. Meslekle hiç alakası olmayan, çantacı olarak tabir ettiğimiz kişiler bayilerden araçları alıp, sıfır olarak yüksek fiyatlarla satıyorlar. Bu durum ikinci el araç ticaretinde de mevcut. Yine bu işin ehli olmayan kişiler ikinci el araçları piyasadan toplayıp, nasıl olsa araç fiyatları yükselecek düşüncesiyle üzerine fahiş bir kar oranı koyarak, devlete hiçbir vergi ödemeden araç alıp satıyorlar. Bunun yanı sıra internette araçları piyasa değerinin altında göstererek, gerçekte olmayan araçların ilanını veren dolandırıcılar var. 2019 verilerine göre Türkiye'de 8 milyon 600 bin araç el değiştirdi, bunun 5 milyona yakını da ayaküstü araç alıp satanlar tarafından gerçekleşti. İnşallah, ikinci el araç ticaretini düzenlemeye yönelik çıkan yönetmelik sayesinde bu kayıt dışılığın önüne geçilecek, tüketici kazanırken devletimizin vergi kaybı azalacak. Mesleğimiz de hak ettiği itibarı kazanacak."