Son dakika haberi: Kredi faiz oranları tablosu! Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Son dakika haberi: Merkez Bankası'nın politika faizi kararının ardından bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Özellikle kamu bankalarının devreye aldığı kredi paketi sonrası vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını gidermek, ev ve otomobil almak istedi. Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? Biz de haberimizde banka banka güncel oranları listeledik.
İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti, İş Bankası, TEB, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
Tüketici kredisi: 1.18
Taşıt kredisi: 1.17
Konut kredisi: 1.09
HALKBANK FAZİ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.21
Taşıt kredisi: 1.15
Konut kredisi: 0.99
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:
Konut kredisi: 1.18
Taşıt kredisi: 1.65
Sarıpanjur konut kredisi: 0.99
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.3
Taşıt kredisi: 1.2
Ev kredisi: 1.15
AKBANK FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 1.65
Taşıt kredi: 1.57
Konut kredisi: 1.19
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.44
Konut kredisi: 1.29
Taşıt kredisi: 1.47
TEB FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.26
Konut kredisi: 1.29
YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI
Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.25
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:
Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.07
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.45
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.43
Mortgage kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.31