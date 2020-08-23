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- Taksimetre ve Km Fiyatı Ne Kadar?

Türkiye’de en yaygın kullanılan ulaşım araçları arasında taksiler de yer almaktadır. Toplu taşıma araçlarını tercih etmek istemeyenler taksi ile ulaşımını sağlar. Taksilerde taksimetre aracı ile yapılan ücretlendirmenin nasıl hesaplandığı ise sıkça akıllara gelmektedir. Bu noktada işlemi nasıl yapılır sorusu yanıtı arıyor. İstanbul’da taksiler hangi mesafeye kaç lira yazdığı hakkında detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, taksimetre ücreti ne kadar, taksilerde kaç TL?

Giriş Tarihi: 23.8.2020 12:25 Son Güncelleme: 23.8.2020 12:25 ABONE OL
Taksi Ücreti Hesaplama - Taksimetre İndi Bindi Ücreti ve Km Fiyatı Ne Kadar?

Ülkemizin en yaygın kullanılan ulaşım araçlarından birisi de taksilerdir. Toplu taşıma araçlarından daha rahat ve daha hızlı sürede ulaşım imkânı tanıyan taksiler, vatandaşlar tarafından sıklıkla tercig edilir. Taksimetre ile yapılan hesaplamada km başına bir ücret belirlenir. Taksi ücreti hesaplama işlemi bu noktada sıkça merak edilmektedir. Peki, taksimetre ücreti hesaplama nasıl yapılır? İstanbul'da taksilerde indi bindi ücreti ne kadar, km başına kaç lira yazıyor?

İstanbul Taksimetre Ücretleri

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar taksilerde kilometre başında 3 lira 10 kuruş ödemektedir. Taksimetre açılış ücreti 5 TL ve minimum taksi ücreti 13 TL olarak belirlenmiştir.

Taksi Ücreti Hesaplama

Taksilerde ücreti hesaplamak için kullanılan taksimetre, açılış fiyatı üzerine fiyat/kilometre ücreti eklenerek hesaplama yapar. Bu hesaplama aracı, km, güzergâh ve fiyat bilgisini bildirmektedir.

Taksimetrede ilk 10 KM mesafe için yapılan hesaplama tablosu aşağıdaki gibidir.

1 KM 13 TL
2 KM 13 TL
3 KM 14.3 TL
4 KM 17.4 TL
5 KM 20.5 TL
6 KM 23.6 TL
7 KM 26.7 TL
8 KM 29.8 TL
9 KM 32.9 TL
10 KM 36 TL

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Taksi Ücreti Hesaplama - Taksimetre İndi Bindi Ücreti ve Km Fiyatı Ne Kadar?
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