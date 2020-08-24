Ağır ticaride hedef 12 bine yükseldi

Ağır ticari araç pazarında mayıs itibarıyla başlayan canlılık devam ediyor. Nisanda 482 adet, mayısta 664 adet, haziranda ise bin 194 adet araç satıldı. Temmuzda 16 ton üzeri ağır vasıta araç satışları bir önceki aya göre yüzde 8 artışla bin 290 adete ulaştı. Ağustos beklentisi ise 1000 adet seviyesinde. Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) verilerine göre yılın ilk 7 ayında toplam satış 6 bin 66 adet oldu. Pazar geçen yıla göre yüzde 58 büyüdü. Yıl sonu pazar tahmini 12 bin adete çıktı. TAİD Başkanı İlhami Eksin, temmuzun otomobil pazarında olduğu gibi ağır ticari araç pazarında da en fazla satış gerçekleşen ay olduğunu söyledi. Pandemi öncesinde yıl sonu pazar hedefinin 12 bin adet seviyelerinde olduğunu belirten Eksin, "Mayıs ve hazirandaki artışın temmuzda da devam etmesi, 2020 için pandemi öncesindeki hedefimiz olan 12 bin adetlere ulaşabileceğimiz yönündeki düşüncemizi destekliyor" şeklinde konuştu.