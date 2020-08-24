Esnek çalışmayla çarklar döndü

TÜRKİYE salgınla mücadele sürecinde çalışma yaşamında da başarılı bir sınav verirken, esnek çalışma üretimin devam etmesine ve istihdamın korunmasına büyük katkı verdi. Pandemi sürecinde iş yerinde kısa çalışma uygulamasına giden, işçilerini ücretsiz izne ayırmak zorunda kalan iş yerleri üç ay boyunca işçi başına aylık 868 lira normalleşme desteği alacak. Bu süreçte normal sürenin önemli ölçüde altında çalışan veya tamamen durduran işveren 2 ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilecek. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar artırılabilir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu halde iki aylık süre içinde işçinin haftalık çalışma süresi, normal haftalık süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile 4 ay uzatılabilir. Turizm sektöründe 4 aylık süre içinde işçinin haftalık çalışma süresi normal haftalık süresini aşamaz, denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile 6 ay artırılabilir" dedi.