Normalleşme desteği başvuruları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamanın ardından araştırmalar da hız kazanmış oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların en az maddi hasarı alabilmeleri adına devlet tarafından sağlanan bu ödenek vatandaşların gündeminde yerini aldı. Peki, Normalleşme desteği nedir, başvuru nasıl yapılır? Normalleşme desteği ne kadar, kimlere verilecek?

NORMALLEŞME DESTEĞİ NEDİR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Normalleşme desteği adı altında işyeri ve çalışanlara verilecek destekler ile ilgili gelen açıklamaya göre; istihdamın salgın sürecinde korunmaya devam edeceğini vurguladı. Öte yandan vatandaşlar bu ödeneğe ilişkin gelen son dakik açıklamalarını merak ediyor…