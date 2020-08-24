Otellere ‘izolasyon odası’ şartı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın 'Güvenli Turizm Sertifikası' kapsamındaki 'Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi'nde değişikliğe gidildi. 'İzolasyon Odaları' başlıklı yeni değişiklikle Türkiye'ye tatile gelen ve Covid-19 teşhisi koyulan turistler, talepleri halinde aynı tesiste yakınlarıyla birlikte izolasyon odalarında konaklayabilecek ve odalarının dışına çıkamayacak.Covid-19 tespit edilen turist ve yakınlarına konaklama süresince misafir izolasyon odalarında kalacaklarına ve oda dışına çıkamayacaklarına ilişkin imza karşılığı yazılı bildirim yapılacak. Misafir izolasyon odaları, diğer misafir odalarıyla en az temasta olacak şekilde, aynı kat ve blokta düzenlenecek. Misafir izolasyon odalarında konaklayan misafirlere, konaklama sözleşmelerinde belirtilen süre boyunca odalarından çıkmaksızın, sözleşme koşullarına uygun olarak yiyecek- içecek sevisi ve oda temizlik hizmeti verilecek. İzolasyona alınan misafire servis- kat hizmeti verecek personel belirlenecek. Misafir izolasyonu süresince izolasyon personelinin mümkünse tesiste konaklaması sağlanacak.